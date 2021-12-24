ما هو “تقفع دوبويتران”؟ إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الروماتيزم إن “تقفع دوبويتران” (Dupuytren’s contracture) هو حالة يحدث فيها انثناء إصبع أو أكثر بصورة دائمة في وضع الانثناء.

وأوضحت الجمعية أن آلية حدوث التقفع تشمل تكون نسيج ضام غريب في اللِفافَة الرَّاحِيَّة، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ بوجود عقيدات صلبة صغيرة أسفل جلد راحة اليد، ثم تتفاقم الحالة مع مرور الوقت إلى أن يصل إصبع لوضع لا يمكن عندها فرده.

وأضافت الجمعية أن الأصابع الأكثر عرضة للإصابة هي البنصر يليه الخنصر يليه الإصبع الأوسط، وغالبا ما تكون هذه الحالة مصحوبة بالشعور بألم وحكة.

وأردفت الجمعية أن سبب هذه الحالة غير معلوم على وجه الدقة، مشيرة إلى أن عوامل الخطورة تشمل التاريخ العائلي ومشاكل الغدة الدرقية وأمراض الكبد وداء السكري وإصابة سابقة باليد والصرع، بالإضافة إلى التدخين وشرب الخمر.

ويتم علاج هذه الحالة عن طريق الحقن بواسطة الستيرويدات في المنطقة المصابة، بالإضافة إلى العلاج الفيزيائي.

يتطور تقفع دوبويتران عادة ببطء، على مدى سنوات. تبدأ الحالة المرضية عادة بسماكة الجلد في راحة يدكَ. وكلما تقدمت الحالة المرضية، قد يبدو الجلد على راحة يدكَ مجعدًا أو مدملًا. ويمكن أن تتشكل كتلة صلبة من الأنسجة. على راحة يدكَ. وقد تكون تلك الكتلة الصلبة حساسة للمس ولكن غير مؤلمة عادةً.

وفي مراحل لاحقة من تقفع دوبوِيتران، تتشكل حبال من النسيج تحت الجلد على راحة يدكَ ويمكن أن تمتد وتصل إلى أصابعكَ. مع زيادة شدَّة هذه الحبال، قد تُسحب أصابعكَ نحو راحة يدك، وأحيانًا بشدَّة.

أكثر الأصابع تأثرًا هما الإصبعان الأبعد عن الإبهام، على الرغم من تضمن الإصبع الأوسط أيضًا. فقط نادرًا ما يتأثر الإبهام والسبابة. يمكن أن يحدث تَقفع دُوبْوِيتران في كلتا اليدين، ولكن عادةً ما تتأثر يد واحدة بشدَّةٍ أكثر.