شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تجرى تجربة "سولدرتى" على 5 لقاحات لـ كورونا من الجيل الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد له، أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تحديد الجيل الثاني من لقاحات كورونا بإجراء تجربة على 5 لقاحات جديدة من خلال تجربة سولدرتى Solidarity التى تقوم بها.

وأكد أنه يتم رعاية لقاحات سوليدرتي التجريبية من منظمة الصحة العالمية، بالاشتراك مع وزارات الصحة في كولومبيا، ومالي، والفلبين، وتهدف إلى تسريع تقييم المزيد من لقاحات كورونا، لتوسيع حافظة اللقاحات، وتحسين الوصول إليها، ويهدف أيضًا إلى الكشف عن لقاحات الجيل الثاني مع حماية أكبر ضد المتغيرات المثيرة للقلق، مع مدة حماية أطول، أو لتقييم اللقاحات التي يمكن إعطاؤها بدون إبر" حقن"، حيث تم اختيار اللقاحات في التجربة من مجموعة استشارية مستقلة من كبار العلماء والخبراء.

وقال، بدأت فرق البحث في كولومبيا، ومالي، والفلبين، في تجنيد متطوعين في أواخر سبتمبر، وحتى الآن، يشارك أكثر من 11500 شخص في التجربة، تشمل التجربة لقاحين، وسيتم إدراج 3 لقاحات أخرى قريبًا، ويمكن تضمين المزيد، وتدعو منظمة الصحة العالمية جميع البلدان ومراكز الأبحاث للمشاركة في هذه التجربة.

وأشار إلى إنه تعمل منظمة الصحة العالمية، على تحديد الجيل التالي من اللقاحات من خلال لقاحات تجربة سوليدرتي التجريبية، التى أنشأتها منظمة الصحة العالمية، تشمل التجربة لقاحين، كما يتم إدراج 3 لقاحات أخرى قريبًا.