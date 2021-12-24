هذه العادات الكورية تساعدكم على فقدان الوزن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 01:24 مساءً - انتشر تأثير الثقافة الكورية ليشمل عددًا كبيرًا من جوانب الحياة كالدراما، وطرق العناية بالبشرة، وتوسعت لتشمل الجانب الذي يعاني منه معظمنا وهو مشكلة ”فقدان الوزن“.

وفي هذا التقرير الوارد في موقع ”تايمز أوف إينديا“ نتعرف على عادات رائعة من أسلوب حياة الكوريين المعروفين بأجسادهم الرائعة والنحيفة، والتي ستساعدنا على إنقاص الوزن، والعيش حياة أكثر صحة وسعادة.

ويبدأ التقرير بالعادة الأساسية التي لا يتخلى عنها الكوريون وهي ”تناول الخضار“، ففي حين يستمتع الكوريون بالطعام غير النباتي، والمأكولات البحرية على نطاق واسع، يبقى الشيء الوحيد الذي يرفضون تركه هو الخضراوات.

وهم يأكلون الكثير من الخضار، وتنوع الخضار هو أولويتهم دائمًا، ويعد هذا الأمر أحد الأسباب الرئيسة لبقاء أجسامهم نحيلة وصحية.

كما تعد ”الأطعمة المخمرة“ أحد أساسيات المطبخ الكوري، فهناك ”الكيمتشي“ وهو طبق جانبي كوري تقليدي ستجده دائمًا بجانب وجبة الطعام.

ويتم تحضير طبق ”الكيمتشي“ باستخدام الخضار المخمرة، ومعظمها من الملفوف، والفجل، والبصل الأخضر، وغيرها، تتخللها توابل، مثل: الملح، والسكر، والبصل، والزنجبيل، والثوم، والفلفل الحار، والفلفل الأسود.

ومن المعروف أن الأطعمة المخمرة تساعد على إنقاص الوزن بشكل كبير.

وكشف التقرير، أن أهم الأسرار للنحافة الكورية تكمن في ”التقليل من الوجبات السريعة“، فمن المفاهيم الشائعة بين الكوريين أن تناول الطعام المطبوخ في المنزل هو الأفضل دائمًا، على عكس الوجبات السريعة أو مأكولات الشارع.

ونظرًا لأن معظم وجباتهم مطبوخة في المنزل، وقلما يقومون بـ ”تناول الطعام في الخارج“ إلا من حين لآخر، فإن أجسامهم تكون أكثر صحة ولياقة من معظم الأشخاص الذين يتناولون الطعام السريع أثناء مغادرتهم للعمل أو يعتمدون تناول الطعام في الخارج بشكل مستمر.

كما أظهر التقرير أن نمط الحياة الكوري يتضمن ”المشي والجري“ اللذين يعتمدهما الكوريون بكثرة بسبب حبهم للتنقل والسفر، فليس للكوريين تفضيل أو ميل تلقائي تجاه وسائل النقل العام أو الخاص، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالسفر إلى مسافات قصيرة أو للأماكن المجاورة.

وبسبب طبيعتهم المستقرة، فإنهم يتمتعون بأنماط حياة صحية، وأجسام أكثر صحة ولياقة بدنية.

كما يُعرف الكوريون ”باستهلاكهم العالي للأطعمة البحرية“، ففي حين أنهم يجعلون الخضار أولوية على الرغم من إمكانية الوصول إلى المأكولات غير النباتية واللحوم المختلفة، تبقى المأكولات البحرية جزءًا كبيرًا ومهمًا من نظامهم الغذائي الأساس.

وعلى عكس اللحوم عالية السعرات، تعد المأكولات البحرية مصدرًا رائعًا للبروتينات الخالية من الدهون والتي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون، والسعرات الحرارية.

ويُعد تناول 3 حصص من الأسماك خيارًا صحيًا عند مقارنته باللحم البقري أو الدواجن، لأنها سهلة الهضم، وقليلة السعرات الحرارية.

ونظرًا لغنى الأسماك بالبروتين، فإنها تساعد الشخص على الشعور بالشبع لفترات أطول، وتساهم في الحفاظ على شهية صحية.