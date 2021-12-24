شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تضخم الطحال.. الأسباب والأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطحال هو عضو موجود تحت يسار القفص الصدري مباشرة، يتضخم الطحال بسبب حالات عديدة، مثل العدوى ومرض الكبد وبعض أنواع السرطان، وفي العادة لا يسبب تضخم الطحال أي أعراض ظاهرة، وقد تكتشف الإصابة به خلال إجراء فحص بدني روتيني. وتساعد الفحوص التصويرية وتحاليل الدم فى اكتشاف سبب تضخم الطحال.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن تضخم الطحال وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى:

س: ما هى أعراض تضخم الطحال؟

لا يسبب تضخم الطحال عادةً أي مؤشرات أو أعراض لكنه يسبّب أحيانًا ما يلي:

-الشعور بالألم، أو الشعور بالامتلاء في الجزء العلوي الأيسر من البطن وقد ينتقل إلى الكتف الأيسر.

-الشعور بالامتلاء دون تناول شيء من الطعام أو بعد تناول كمية قليلة منه بسبب ضغط الطحال على المعدة.

-انخفاض تعداد كريات الدم الحمراء (فقر الدم).

-حالات العدوى المتكررة.

-سهولة نزف الدم.

س: ما هى أسباب تضخم الطحال؟

قد يتسبب عدد من حالات العدوى والأمراض في تضخم الطحال، وربما يكون هذا التضخم مؤقتًا بناءً على نوع العلاج وتشمل العوامل التي تسهم في الإصابة ما يلي:

-العدوى الفيروسية مثل كثرة الوحيدات.

-العدوى البكتيرية، مثل داء الزهرى أو عدوى البطانة الداخلية للقلب (التهاب بطانة القلب).

-العدوى الطُفيلية مثل الملاريا.

-التشمع الكبدي وغيره من الأمراض التي تصيب الكبد.

-عدة أنواع من فقر الدم الانحلالي، وهو حالة تتسبب في تدمير كرات الدم الحمراء مبكرًا.

-سرطانات الدم مثل ابيضاض الدم والأورام التكاثرية النقوية، واللمفومات مثل مرض هودجكين.

-الضغط على أوردة الطحال أو الكبد أو حدوث جلطات دموية في هذه الأوردة.

-أمراض المناعة الذاتية، مثل الذئبة أو الساركويد.

س: ما هى عوامل الخطر للإصابة بتضخم الطحال؟

من الممكن أن يصاب أي إنسان بتضخم الطحال في أي مرحلة عمرية، غير أن هناك فئات محددة تعاني من خطورة إصابة أكبر، وتشمل ما يلي:

-الأطفال واليافعون المصابون بحالات عدوى كارتفاع عدد كرات الدم البيضاء

-المصابون بمرض غوشيه .

-الأشخاص الذين يقيمون في منطقة تنتشر فيها الملاريا أو يسافرون إليها.

س: ما هى المضاعفات المحتملة لتضخم الطحال؟

-العدوى، يمكن أن يؤدي تضخم الطحال إلى نقص عدد الكريات الحمراء السليمة والصفائح الدموية والكريات البيضاء في مجرى الدم ما يسبّب زيادة حالات العدوى المتكررة كما يمكن الإصابة بفقر الدم وزيادة النزيف.

-تمزق الطحال، الطحال السليم ليّن ومُعرض للضرر، خاصة عند التعرض لحوادث السيارات وتزداد احتمالية التمزق عندما يكون الطحال متضخّمًا ويمكن أن يسبب الطحال الممزق نزيفًا خطيرًا في البطن يهدد الحياة.