شكرا لقرائتكم خبر عن هل الصداع من أعراض ارتفاع ضغط الدم؟ نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يُعرف ارتفاع ضغط الدم بالقاتل الصامت لأنه ليس له أي آثار جانبية بشكل عام، يمكن أن يساهم ارتفاع ضغط الدم إذا تُرك دون سيطرة في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، النظام الغذائي السيئ ونمط الحياة من الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، يحتاج المرء إلى إجراء تعديلات بسيطة يمكن أن تساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم في الوقت المناسب، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

هل الصداع علامة على ارتفاع ضغط الدم؟

وفقًا لدراسة أجريت مع معاهد الصحة الوطنية التابعة للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب ، فإن الصداع الثانوي وارتفاع ضغط الدم مرتبطان ببعضهما البعض، وأوضحت الدراسة أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب الصداع لأنه يؤثر على الحاجز الدموي الدماغي، وفقًا لمؤلفي الدراسة، فإن ارتفاع ضغط الدم يضع ضغطًا إضافيًا على دماغ الشخص.

لكن دراسات أخرى ذكرت أيضًا أنه يمكن للمرء أن يعاني من الصداع بسبب ارتفاع ضغط الدم فقط عندما تتخطى القراءات 180/120.

هناك بعض الأعراض المصاحبة لارتفاع ضغط الدم مثل الصداع الشديد ، ومشاكل الرؤية ، وألم الصدر ، وعدم انتظام ضربات القلب ، وصعوبة التنفس ، والتعب أو الدم في البول.

كيف تتحكم في ارتفاع ضغط الدم؟

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فيجب عليك إجراء التغييرات اللازمة قبل فوات الأوان للسيطرة على الموقف، يمكنك إجراء تعديلات بسيطة للتحكم في ارتفاع ضغط الدم وآثاره الضارة، فيما يلي بعض العادات الصحية أن تؤدي إلى السيطرة على ضغط الدم الطبيعي.

1. راقب نظامك الغذائي : تحتاج إلى إجراء التغييرات اللازمة في نظامك الغذائي للسيطرة على الآثار السيئة لارتفاع ضغط الدم ،أضف المزيد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم بشكل طبيعي وغنية بالألياف، تجنب الأطعمة المعالجة للغاية والأطعمة المحملة بالزيت والملح.

2. ممارسة الرياضة بانتظام :ممارسة الرياضة بانتظام هو أفضل وسيلة للحد من مخاطر العديد من الأمراض، يمكن أن يساعدك في السيطرة على مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

3. إذا كنت تعانين من زيادة الوزن ، فيجب عليك إنقاص وزنك والوصول إلى مؤشر كتلة جسم صحي

4. استهلك كمية أقل من الكافيين على مدار اليوم

5. قلل من التوتر وابقى على فحص ضغط الدم