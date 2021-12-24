شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تبحث تأثير الميلاتونين على الجهاز التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة من كلية الدراسات العليا لطب الأسنان بجامعة توهوكو اليابانية أن هرمون النوم، الميلاتونين، يفاقم مرض الربو، نُشر البحث في "American Journal of Physiology Lung Cellular and Molecular Physiology".

وفقا لتقرير موقع " timesnownews "، يعاني مرضى الربو من تضييق القصبات الهوائية، حيث تنقبض عضلات القصبات ولتخفيف ذلك، يأخذ الكثيرون موسع قصبي، وهو دواء يوسع القصبات الهوائية، ومع ذلك، فإن الميلاتونين، الذي يوصف غالبًا للأرق، يضعف التأثير المريح لموسع القصبات من خلال تنشيط مستقبل الميلاتونين.

قال الباحثون: "على الرغم من أن تركيز الميلاتونين في الدم لم يتسبب بشكل كبير في انقباض مجرى الهواء، فإن جرعات أكبر من الميلاتونين، الذي يستخدم سريريًا لعلاج الأرق، أو اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، أو السرطان، أدى إلى تفاقم أعراض الربو وإضعاف التأثير العلاجي لموسعات الشعب الهوائية".

أطعمة يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بالربو:

1. تجنب تناول وجبات كبيرة أو الأطعمة التي تسبب الغازات، مثل الفاصوليا والكرنب والأطعمة المقلية والمشروبات الغازية والبصل والثوم من الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بالربو.

2. تجنب الأطعمة المصنعة لأنها تأتي مع مواد حافظة ونكهات مضافة.

3. المواد الحافظة مثل الكبريتات ضارة للأشخاص الذين يعانون من الربو، يجب تجنب الفواكه المجففة والجمبري والليمون المعبأ أو عصير الليمون والأطعمة المخللة من قبل الأشخاص المصابين بالربو.

4. قد يكون بعض المصابين بالربو حساسين للساليسيلات التي توجد في بعض الأعشاب والتوابل والشاي والقهوة.

5. يجب على الأشخاص المصابين بالربو الذين يعانون من الحساسية الغذائية تجنب المسببات الشائعة مثل منتجات الألبان والقمح.