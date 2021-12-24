شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تحافظ على وزنك بعد الدايت.. نصائح غذائية سهلة هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلب فقدان الوزن الكثير من الجهود، من اتباع نظام غذائي صحي إلى ممارسة الرياضة للتخلص من الكيلو جرامات الزائدة، ولكن يعود بعض الناس لاكتساب الوزن الذى قد فقدوه بالفعل بعد العودة للأطعمة غير الصحية وإهمال النظام الغذائى الصحى وممارسة الأنشطة البدنية، لذلك يرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" مجموعة من النصائح للحفاظ على وزنك بعد فقدانه.

استمر في تناول الطعام الصحي

لا يعني انتهاء فترة الدايت لديك التخلي عن تناول الأطعمة الصحية، حيث تعتمد معظم الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن على تقنية نقص السعرات الحرارية، لذلك لا يجب أن يقتصر اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن على بضعة أشهر بل يجب أن يصبح نمط حياة لديك حتى بعد التخلص من الكيلو جرامات الزائدة الغير مرغوب فيها.

كيفية التفريق بين شعور الجوع والعطش

يفسر الكثير من الناس العطش على أنه جوع وينتهي بهم الأمر بتناول وجبات خفيفة من الأطعمة غير الصحية، لذلك يجب تعلم كيفية التفريق بين الجوع والعطش، فإذا كنت قد انتهيت للتو من تناول وجبتك وشعرت بعد مرور وقت قليل بالجوع مرة أخرى، فقد تكون بحاجة لتناول كوبًا من الماء، لذلك احرص دائمًا على تباعد وجباتك للتأكد من أنك لا تأكل أكثر من اللازم وتستهلك الطعام بشكل مناسب.

لا تفوت وجبة الإفطار

وجبة الإفطار هى الأهم في اليوم، فهى الوجبة التى تبدأ بها يومك لذلك يجب الحفاظ على تناولها لتعزيز نشاطك والقيام بأعمال المختلفة، وتزويد جسمك بالوقود، لأنه عند تخطي وجبة الإفطار، يظل الجسم خاملاً وهناك فرص أكبر في أن ينتهي بك الأمر إلى الإفراط في تناول الطعام فى وقت متأخر من اليوم.

اختر الوجبات الخفيفة الصحية

إذا كنت ترغب في الحفاظ على وزنك بعد الدايت، وتجنب العودة لاكتساب الوزن المفقود، من الأفضل استبعاد الأطعمة المصنعة من نظامك الغذائي تمامًا، وتجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر ومصنوعة من الدقيق المكرر خاصة بين الوجبات الأساسية مثل البسكويت وغيرها، لذلك يجب اختيار وجبات خفيفة صحية مثل الفواكه الطازجة والمكسرات.

ممارسة الرياضة

يجب الحفاظ على روتين ممارسة الرياضة والنشاط البدنى لمدة 30 دقيقة يوميًا، ضروري للحفاظ على الجسم رشيقًا ونشطًا، لا تؤدي ممارسة الرياضة إلى تحسين تدفق الدورة الدموية فحسب، بل تجعل الشخص يشعر بالراحة من الداخل أيضًا، سواء كان ذلك من خلال الجرى أو ممارسة التمارين في المنزل أو المشى وغيرها.



لا تتخطى وجبة الافطار



ممارسة الرياضة