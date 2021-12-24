مشهور لأكثر من ألف عام.. فوائد مميزة لصابون الغار لم تعلمها من قبل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 24 - ديسمبر - 2021 12:56 صباحًا

يعتبر صابون الغار أو الصابون الحلبي، من اجود أنواع الصابون وأكثرها فائدة لاحتوائه على مكونات طبيعية هامة للبشرة.

ويعتبر هذا النوع من الصابون الغار من أنواع الصابون القديمة جدًا، حيث بدأ تصنيعه في مدينة حلب السورية قبل عدة قرون، ويرجح البعض أن تصنيع صابون الغار قد بدأ تحديدًا في القرن الثامن.

وبحسب تقرير لموقع “ويب طب” المتخصص بالأمور الطبية، فإن صناعة صابون الغار تتم باستخدام المكونات الاتية:

زيت الزيتون.

زيت الغار.

زيت حبة البركة.

مادة صابونية.

ماء.

ويتم تصنيع صابون الغار عادة عبر مزج المكونات المذكورة، ومن ثم غليها في قدور كبيرة لعدة أيام متواصلة إلى أن يتماسك المزيج وتصبح بنيته كثيفة ولزجة، ثم يتم سكب المزيج المتكون على مساحات واسعة مغطاة بورق شمعي، وعندما يبرد المزيج ويبدأ بالتماسك تستخدم الات خاصة لتقطيعه إلى مكعبات صابون.

بعد ذلك يتم تكديس مكعبات صابون الغار الناتج على هيئة أبراج عمودية لتعريضها لأكبر كمية ممكنة من الهواء حتى تجف جيدًا، ثم تترك عدة أشهر ليتم تعتيقها، وفي هذا المرحلة يبدأ اللون الخارجي للصابون بالتحول إلى اللون الأصفر، مع احتفاظ لب الصابون بلونه الأخضر الأصلي.بسبب احتواء صابون الغار على مكونات طبيعية مفيدة للبشرة وبسبب خلوه من المواد الحافظة والمواد المضافة الصناعية فإنه قد يحمل العديد من الفوائد للبشرة، إليك أهمها:

1. الوقاية من بعض المشكلات الجلدية

قد يساعد صابون الغار على الوقاية من مجموعة من المشكلات الجلدية المختلفة وتخفيف أعراضها عند استعماله بانتظام، مثل: التهاب الجلد التماسي، والأكزيما، والصدفية، وحب الشباب.

وتعزى فوائد صابون الغار في هذا الشأن لاحتواء الصابون على مواد ومركبات تساعد بطبيعتها على تعقيم البشرة.

2. ترطيب البشرة

بسبب احتواء صابون الغار على نسبة جيدة من زيت الزيتون فإنه قد يساعد على ترطيب البشرة ومنع جفافها، كما أن صابون الغار خفيف على البشرة ولا يسبب تهيجها.

ويحتوي صابون الغار على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة ومجموعة من المواد الطبيعية التي قد تجعله يعيد توازن درجة الحموضة للبشرة.

3. تحسين صحة الشعر

من الممكن استعمال صابون الغار لغسل الشعر كبديل عن الشامبو العادي، إذ قد يساعد صابون الغار على تعقيم فروة الرأس والوقاية من ظهور القشرة عند استعماله بشكل منتظم.

قد يكون لصابون الغار العديد من الفوائد والاستخدامات الأخرى، مثل:

تنظيف الوجه من المكياج.

منع العث من التسلل للملابس عند وضع قطعة صغيرة منه في خزانة الثياب.

الوقاية من الفطريات.

استخدامه كرغوة للحلاقة.

تجديد خلايا البشرة وإضفاء إشراقة على البشرة.