جرّبي هذه الوصفة لزيادة وزن الجسم

بيروت - نادين محمد - في الوقت الذي تسعى فيه الكثير من السيدات الى خسارة الوزن والحصول على سم مثالي، هناك من يعانين من مشكلة النحافة ويبحثن عن طرق طبيعية لزيادة الوزن. وهناك أفضل الوصفات التي تعطي مفعول ونتيجة في تسمين الجسم بشكل صحي وسليم وبسرعة كبيرة ، منها وصفة التين المجفف والمكسرات والموز بالشوكولاته التي تساعد على تسمين الجسم.

نصائح لزيادة الوزن



- تناول الوجبات التي تحتوي على قدر عالي من السعرات الحرارية.

- ممارسة التمارين الرياضية وتناول قطع من الشيكولاته أثناء التمرين.

-الحرص على تناول الطعام وأخذ قسط كافي من الراحة مما يقلل من معدل حرق الدهون.

-تناول بعض الأطعمة الغنية بقدر جيد من الدهون مثل اللحوم.

-تناول معدل متوسط من الحلويات بشكل يومي لكي يساعدك في زيادة الوزن بشكل سريع

-تناول ثمرة من الأفوكادو بشكل يومي.

- تناول المواد النشوية والبروتينات والسكريات.

-تناول المكسرات بأنواعها مما يمنحك جسم صحي ويزيد من وزنك في ذات الوقت.

-ابتعدي بقدر الإمكان عن الضغوط النفسية اليومية حتى لا يؤثر على صحتك بشكل سلبي.

-خذي قسط كافي من الراحة واحرصي على النوم المدة الكافية لحاجة الجسم.

-ابتعدي عن تناول الألياف لأنها تشعر بالشبع مما يؤثر على وزنك سلبيًا ويزيد من النحافة.



التين المجفف لتسمين الجسم

وصفة التين المجفف والحليب لتسمين الجسم سريعاً

المكونات:

5 ثمرات من فاكهة التين المجفف

كوب من الحليب كامل الدسم

ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون

طريقة الإعداد:

ضعي الحليب في وعاء مناسب وعلى نار هادئة ثم ضيفي اليانسون ومن بعده بدقيقة واحدة التين المجفف واتركيها على النار لمدة 5 دقائق ثم غطي الوعاء واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل تناوله، ثم تناولي المشروب مرتين يومياً لنتائج فعالة.



العسل والمكسرات لفتح الشهية

وصفة العسل والمكسرات لفتح الشهية وتسمين الجسم

المكونات:

نص كيلو من عسل النحل الطبيعي

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور

3 ملاعق كبيرة من الكاجو المطحون

3 ملاعق كبيرة من اللوز المطحون

3 ملاعق كبيرة من الجوز المطحون

ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة

ملعقة كبيرة من الزبيب



طريقه الإعداد:

ضعي جميع المكونات في وعاء محكم الغلق واخلطيها جيداً ثم غطي الوعاء وتناولي 2 ملعقة كبيرة يومياً في الصباح والمساء.

الموز بالشيكولاتة لتسمين الوجه والأرداف والصدر

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المكونات:

5 ملاعق كبيرة من الشوكولاتة

2 موزة

2 ملعقة كبيرة من مكسرات فول السوداني



طريقة الإعداد:

قومي بتقشير الموز وتقطيعه إلى نصفين بالطول، ضعي الموز على ورق الزبدة واتركيه في الفريزر لمدة 20 دقيقة ومن ثم أخرجي الموز من الفريز واغمسيه في الشوكولاته ومن بعدها في المكسرات واتركيه في الفريزر مرة أخرى لمده 30 دقيقة، وتعتبر وصفة الموز بالشيكولاتة من أقوى الوصفات لتسمين الجسم.