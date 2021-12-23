شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أغذية لتعزيز المناعة لدى مرضى السرطان.. منها الشوفان والبروكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني مرضى السرطان في كثير من الأحيان من عدم تناول الطعام بشكل صحيح أو مغذي لأن العلاجات مثل العلاج الكيميائي يمكن أن تؤثر على شهيتهم، قد يشعر المرضى بعد الحصول على العلاج بالغثيان أو الجفاف أو انخفاض الشهية أو عدم الشعور بالجوع على الإطلاق، في أنواع معينة من السرطان، وقد يتم الإبلاغ عن فقدان الشهية بسبب وجود ورم حول أجزاء من الجهاز الهضمي، في حالة عدم وجود نظام غذائي متوازن يضعف مناعة الجسم إليك بعض الأطعمة التى تقوى مناعة مريض السرطان، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

البروكلي:يحتوي هذا النوع من الخضار على نسبة عالية من إنزيم، والذي ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، السلفورافان مركب غني بالكبريت يوفر العديد من الفوائد الصحية، من الأفضل تناول البروكلي نيئًا أو المطبوخ قليلاً مع الثوم وزيت الزيتون لتحقيق أقصى فائدة.

الثوم: يعمل الثوم كمضاد للميكروبات ومضاد للالتهابات، كما أنه يحتوي على العنصر النشط الأليسين ، والذي يعتقد أنه يساعد في الحد من انتشار السرطان عن طريق إبطاء تدفق الدم إلى الأورام.

زيت الزيتون: وفقا للباحثين من جامعة نافارا في بامبلونا بإسبانيا ، الذين درسوا آثار النظام الغذائي على 4200 امرأة تتراوح أعمارهن بين 60 و 80 عامًا من عام 2003 إلى عام 2009 وبعد خمس سنوات ، وجدوا أن كانت النساء اتبعن حمية البحر الأبيض المتوسط بزيت الزيتون أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 68٪.

السلمون:يعتقد أن الأحماض الدهنية الأساسية أوميجا 3 تقلل الالتهاب ، والتي بدورها قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، يعتبر السلمون أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين أ وحتى فيتامين د ، وكلاهما مفيد في الوقاية من السرطان ومكافحته.

الطماطم:تحتوي هذه الفاكهة على نسبة عالية من الكاروتينات ، وتقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، كما أيضا تحتوي الطماطم أيضا على نسبة عالية من الليكوبين المضاد للأكسدة ، مما يساعد على منع مستويات الدهون "السيئة" في الدم.

الشوفان:يحتوي على كميات وافرة من الكربوهيدرات والبروتين ومضادات الأكسدة ، بالإضافة إلى الدهون الصحية أكثر من معظم الحبوب، كما أنه يساعد في تنظيم أمعائك.