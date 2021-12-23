بيروت - نادين محمد -

علاج فقدان الشهية بالأعشاب من مطبخك بمجموعة أعشاب مجربة تعمل على تحسين الهضم وتنشيط الشهية في الوقت نفسه، إليك أسرع علاج لفقدان الشهية بالأعشاب.

1. علاج فقدان الشهية بالزنجبيل:

الزنجبيل

الزنجبيل من أفضل العلاجات الطبيعية لفقدان الشهية. يحتوي على العديد من المركبات التي تساعد في تحسين الهضم وتنشيط الشهية في نفس الوقت.

يمكن للرائحة المنعشة لقطعة الزنجبيل أن تعالج الغثيان وتنعش حواسك.

كيفية تطبيق الوصفة:

استخدميه في شكل شاي الزنجبيل عن طريق غلي قطعة في الماء.

أكله على شكل حلوى الزنجبيل.

اخلطي مسحوق الزنجبيل مع العسل ولعقه ببطء.

نصائح واحتياطات:

الزنجبيل قد يهيج المعدة الحساسة. يجب الحرص على تناولها بكميات صغيرة.



2. علاج فقدان الشهية ببذور الكروم:

بذور الكروم أو أجوين هي أحد العلاجات المنزلية التقليدية المستخدمة لعلاج فقدان الشهية عند الأطفال.

تعالج اضطرابات البطن مثل سوء الهضم والغثيان وآلام المعدة وما إلى ذلك لمساعدتك على استعادة جوعك.

يوصي الخبراء بتحميص بذور الكروم لزيادة الفوائد الصحية وزيادة النكهة.

كيفية تطبيق الوصفة:

اغلي بذور الكروم المحمصة في الماء واشربي السائل المصفى.

اصنعي مسحوق بذور الكروم واخلطيه بالملح.

احصلي عليه قبل 5 دقائق من موعد وجبتك لزيادة الجوع.

خذي ملعقة كبيرة من بذور الكمون وملعقة كبيرة من بذور الكروم.



3. علاج فقدان الشهية بعنب الثعلب الهندي:

عنب الثعلب الهندي

عنب الثعلب الهندي المعروف هو أحد أفضل العلاجات المنزلية لزيادة الشهية. يزيل السموم من الكبد وينظم وظائف الجهاز الهضمي عند تناوله مع العسل، فإنه يعالج أيضاً مشاكل الغثيان والقيء.

كيفية تطبيق الوصفة:

امزجي ملعقة كبيرة من عصير عنب الثعلب الهندي مع العسل في الماء وتناوله كل يوم.

قد يؤدي تناوله على معدة فارغة إلى حدوث حموضة لدى عدد قليل من الأشخاص. يمكنك المحاولة بكميات صغيرة؛ للتأكد من أنها تناسبك.



4 - علاج فقدان الشهية بالهيل:

الهيل

الهيل من التوابل العطرية التي تعمل كأحد أفضل العلاجات الطبيعية لزيادة الشهية. تمتلئ البذور الموجودة داخل كل كبسولة بالزيوت الأساسية التي يتم إطلاقها في فمك بعد مضغها. تحفز هذه الزيوت الغدد اللعابية وترسل إشارات الجوع إلى عقلك، مما يجعلك ترغبين في تناول الطعام مرة أخرى.

كيفية تطبيق الوصفة:

امضغي الهيل مباشرة.

يُضاف الهيل المسحوق إلى الحليب أو الشاي.

نصائح واحتياطات:

تجنب الإفراط في استهلاك هذه التوابل؛ لأن القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم فقدان الشهية ويؤدي إلى القيء والغثيان وما إلى ذلك.



5- علاج فقدان الشهية ببذورالشمر:

تعمل بذور الشمر بطريقة ممتعة لتعزيز شهيتك. تحتوي على العديد من الزيوت الأساسية التي تعمل على الجهاز الهضمي. من خلال تسريع عملية الهضم وزيادة التمثيل الغذائي، تعد بذور الشمر جسمك للوجبة التالية. تعمل الرائحة المميزة لهذه البذور كعلاج طبيعي لعلاج الغثيان وقلة الجوع.

كيفية تطبيق الوصفة:

امضغي بذور الشمر مباشرة وامتصي العصير

تحضير شاي الشمر عن طريق غلي البذور في الماء واستهلاكها مرتين يومياً؛ للحصول على نتائج أفضل.

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