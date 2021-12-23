شكرا لقرائتكم خبر عن الأورام الليفية الرحمية.. تعرفى على الأعراض وطرق التشخيص والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الحالات التي يمكن أن تؤثر على الخصوبة أو القدرة على الإنجاب، أحد أكثر المشاكل الصحية شيوعًا المرتبطة بالجهاز التناسلي هو تطور الأورام الليفية الرحمية، هذه أورام كثيفة عضلية وغير سرطانية تنمو في جدار الرحم ومع ذلك، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نوعية الحياة لأولئك الذين يعانون من هذه الحالة، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

ما هي أحجام الأورام الليفية الرحمية؟

الأورام الليفية الرحمية لها أحجام مختلفة من حجم حبة البازلاء إلى حجم البرتقال، من المستحيل تحديد حجم نمو الورم الليفي، ومع ذلك ، فكلما كبرت الأورام الليفية ، زاد احتمال تعرض الشخص لأعراض تعيق حياته اليومية، تصاب معظم النساء بالأورام الليفية عند بلوغهن سن الخمسين ، وهي أكثر شيوعًا خلال الأربعينيات والخمسينيات.

ما هي الأعراض ؟

كثير من الأشخاص الذين يعانون من الأورام الليفية لا يعانون من أي أعراض ويكتشفون الحالة كجزء من الفحص الروتيني الذي يقوم به طبيب أمراض النساء ومع ذلك ، فإن بعض الأعراض تشمل:

استمرار فترة الحيض لأكثر من أسبوع

تقلصات أو ألم في البطن

ألم الحوض أو الشعور بامتلاء أسفل البطن

آلام أسفل الظهر والساق

الحاجة المتكررة للتبول أو صعوبة التبول

هل تعاني النساء من تقلصات في البطن بسبب الأورام الليفية الرحمية؟

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من نزيف حاد متعلق بالأورام الليفية ، يمكن أن يشكل فقر الدم خطرًا على الصحة، أيضًا ، في حالات نادرة عندما ينمو الورم الليفي بشكل كبير جدًا ، يمكن أن يؤدي الضغط على المثانة إلى تلف الكلى.

يجب ألا تتجاهل النساء المضاعفات المرتبطة بالحيض والأعراض الأخرى للأورام الليفية الرحمية ، وزيارة طبيب أمراض النساء ، والذي يمكنه تشخيص ما إذا كانت هناك أي مشكلة هيكلية أو نسيجية في الرحم وبدء العلاج على الفور، هناك أيضًا فرص نادرة جدًا لأن يصبح الورم خبيثًا.

كيف يتم تشخيص الأورام الليفية الرحمية؟

معظم الناس لا يعرفون أنهم مصابون بالأورام الليفية حتى يزوروا طبيب أمراض النساء لإجراء فحص بدني روتيني أو يخضعون لفحص الموجات فوق الصوتية قبل الولادة، قد يأتي التأكيد من خلال اختبارات مثل الموجات فوق الصوتية عبر المهبل ، أو التصوير بالرنين المغناطيسي ، أو تنظير الرحم ، وهو إجراء جراحي يتم فيه إدخال منظار في الرحم.

يعتبر استئصال الورم العضلي مقابل استئصال الورم الليفي خاصًا جدًا بالحالة،كلتا الطريقتين في العلاج فعالة للغاية ولا تشكلان مخاطر تهدد الحياة. ومع ذلك ، فإن صحتك العامة وتوقعاتك من النتائج السريرية تحدد أيهما أفضل بالنسبة لك.

ما هو علاج الأورام الليفية الرحمية؟ استئصال الورم العضلي:

يعتبر علاج الخط الأمامي للأورام الليفية الكبيرة، في استئصال الورم العضلي التقليدي ، يقوم الجراح بعمل شق كبير في البطن، تقع الأورام الليفية الرحمية من خلال هذا الشق الجراحي وتتم إزالتها، يقوم الجراح فيما بعد بخياطة الشق الجراحي بعد الجراحة.

هناك أيضًا طريقة جراحية طفيفة التوغل تُعرف باسم استئصال الورم العضلي بالمنظار لإزالة الورم الليفي وهو أكثر فائدة للمريض، يعتبر الإجراء بالمنظار أكثر فائدة للمريض في هذا الإجراء ، يقوم الجراح بعمل عدة شقوق صغيرة في البطن، يُدخل الجراح أنبوبًا رفيعًا به كاميرا صغيرة مثبتة في أحد طرفيه، يُعرف هذا الأنبوب بمنظار البطن، يساعد الجهاز الطبي الجراح في تحديد ورؤية الأورام الليفية الرحمية بطريقة أكثر دقة من خلال الشقوق الأخرى ، يقوم الجراح بإزالة النمو غير الطبيعي استئصال الورم العضلي بالمنظار هو طريقة خالية من الألم مع ندبات أقل ، وفقدان أقل للدم ، وتعزز التعافي بشكل أسرع للمريض.

استئصال الرحم :

استئصال الرحم هو المرحلة الأخيرة من العلاج لهذه الحالة في هذا الإجراء ، يقوم الجراح بإزالة الرحم بالكامل من جسم المريضة، يتم إجراء هذا الإجراء للمرضى الذين أصيبوا بأورام ليفية كبيرة في الرحم، استئصال الرحم هو الحل الدائم لهذا المرض ومع ذلك ، فهي عملية لا رجوع فيها. إذا تمت إزالة الرحم من الجهاز التناسلي ، فلن تتمكن المرأة من الإنجاب في أي وقت في المستقبل، أثناء اختيار استئصال الرحم ، يجب على المريضة أن تفكر مليًا فيما إذا كانت تأمل في الحمل في المستقبل.