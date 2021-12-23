شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحددون عرضا جديدا شائعا بين مصابى أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال هناك الكثير غير معروف حول متغير أوميكرون غير الخطير ولكنه قابل للانتقال سريعا، حيث يواصل العلماء العمل بلا كلل لجمع البيانات حول المتغير الجديد الذي يمكن أن يغير مسار الوباء.

وفقا لتقرير موقع " healthsite"، يمكن أن يكون المتغير أكثر قابلية للانتقال من المتغيرات السابقة، وأفضل في الهروب من الأجسام المضادة من السلالات السابقة للفيروس، ويبقى سؤال واحد هو الأعراض الأولية للمتغير.

يعتبر الخبراء أن حكة الحلق من الأعراض الشائعة لأوميكرون

تم توثيق البديل الجديد في 77 دولة على الأقل في جميع أنحاء العالم ، ويعتبر التهاب الحلق هو أحد الأعراض الشائعة لهذا البديل الجديد لدى مرضى أوميكرون في جميع أنحاء العالم.

قال رايان نواش ، الرئيس التنفيذي لشركة Discovery Health في جنوب إفريقيا ، إن غالبية المرضى في جميع أنحاء العالم قد أبلغوا عن حكة في الحلق كعلامة مبكرة على متغير أوميكرون .

بينما حدد الأطباء مجموعة متنوعة من الأعراض الأخرى لدى مرضى آخرين، كانت حكة الحلق هي الأكثر شيوعًا، وشدد كذلك على أن مجرد ظهور الأعراض طفيفة في هذه المرحلة لا يعني أن الاختلاف أقل حدة أو ضراوة.كما حذر السير جون بيل، الخبير الطبي البريطاني البارز، من أن طبيعة متغير اوميكرون تختلف عن طبيعة المتغيرات الأخرى، وقال إن الأعراض "التي يصاب بها الأشخاص من هذا الفيروس بالذات تختلف عن المتغيرات السابقة".

يعتبر انسداد الأنف ، والتهاب الحلق ، والإسهال ، والألم العضلي هي الشكاوى الأكثر شيوعًا التي لوحظت في مرضى أوميكرون حتى الآن ، وفقًا له.