خلطة لتنحيف البطن في يومين 

بيروت - نادين محمد -

الأعياد باتت على الأبواب، والغالبية من النساء يرغبن بتخسيس بضع كيلوغرامات من وزنهن، للظهور بإطلالة متألقة في احتفالات نهاية العام. فإذا كنتِ من بين هؤلاء، هذه خلطة لتنحيف البطن، بل خلطات، قد تؤتي نتائجها في غضون يومين، بعضها يتم تناوله كمشروب، فيما البعض الآخر يطبق موضعياً.

خلطات لتنحيف البطن في يومين

القهوة لتنحيف البطن في يومين



المكونات

• 3 ملاعق من القهوة المطحونة أو البن.

• القليل من الماء الدافىء.

الطريقة

• يمزج مسحوق القهوة مع الماء الدافىء تدريجياً للحصول على خليط متماسك.

• يوزع المزيج على منطقة البطن، ثم تدلك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق ومن ثم 5 دقائق أخرى بالاتجاه المعاكس.

• استمري في ذلك لمدة ¼ أو ½ ساعة.

• يواظب على اتباع هذه الخلطة لمرات عدة للحصول على النتيجة المرغوب بها.

خل التفاح لتنحيف البطن في يومين



المكونات

• ملعقتان من خل التفاح.

• ملعقة من زيت الليمون.

• ملعقة من زيت النعناع.

• ملعقة من زيت الزنجبيل.

الطريقة

• تمزج جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً.

• تدهن منطقة البطن بالمزيج.

• تدلك بحركات دائرية ويترك الخليط لمدة تتاروح بين ¼ إلى ½ ساعة.

• تكرر الخلطة لمرات عدة للحصول على النتيجة المتوخاة.

زيت الزيتون لتنحيف البطن في يومين



المكونات

• كوب من زيت الزيتون.

• كوبان من الزنجبيل الطازج والمبشور.

الطريقة

• يوضع زيت الزيتون في وعاء على النار إلى أن يغلي.

• يضاف له الزنجبيل المبشور.

• يترك الخليط لبضع على النار، ثم يرفع ويترك حتى يبرد.

• يحفظ في وعاء ليدهن منه البطن بحركات دائرية بالاتجاهين.

• يغطى البطن بكيس من النايلون أو الـ Cling Film.

• ينصح بممارسة بعض التمارين الرياضية لمضاعفة فعاليته في تنحيف وحرق دهون البطن.

الشبة لتنحيف البطن في يومين



المكونات

• ملعقة من الشبة ناعمة.

• ملعقتان من زيت الزيتون.

• ملعقة من النشاء.

• القليل من الماء.

الطريقة

• تمزج جميع المكونات مع بعضها البعض.

• يوزع الخليط على على منطقة البطن ويترك حتى يجف.

• بعد ذلك، يزال بخرقة من القماش مبللة بالماء الساخن.

الشمر لتنحيف البطن في يومين



المكونات

• 3 ملاعق من عشبة الشمر.

• كوب من الماء المغلي.

الطريقة

• ينقع الشمر في الماء المغلي لمدة ساعة.

• يصفى الماء ويشرب مرة أو اثنتين في اليوم.

الزنجبيل لتنحيف البطن في يومين



المكونات

• ملعقة من الزنجبيل الطازج.

• كمية من العسل.

• بضع شرائح الليمون.

• ملعقتان من مسحوق القرفة، أو بضع عيدان منها.

• كوب من الماء.

الطريقة

• يوضع الماء مع القرفة على النار حتى يغلي.

• يضاف الزنجبيل، ثم يترك لبضع دقائق على النار.

• يرفع المشروب، تضاف له شرائح الليمون والعسل، ثم يتم تناوله.

الكركم لتنحيف البطن في يومين



المكونات

• 4 أكواب من الماء.

• كوب من عصير الليون الطازج.

• ½ ملعقة من مسحوق الكركم.

• ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل.

• رشة من الفلفل الحار.

الطريقة

• يوضع الماء على النار حتى الغليان.

• تضاف له جميع المكونات وتترك على نار هادئة لبضع دقائق.

• يرفع المزيج عن النار ويترك حتى يصبح دافئاً.

• يتم تناوله 4 مرات في اليوم على النحو التالي:

• كوب في الصباح، آخر عند الظهيرة، كوب بعد الظهيرة وآخر قبل الخلود إلى النوم.

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