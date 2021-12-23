رجيم 10 كيلو في اسبوع تجربتي 

بيروت - نادين محمد -

بالرغم من عدم تأييدي للحميات السريعة وكذلك من عدم تصديقي لما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي من عناوين "رنانة" تصاغ فقط لجذب القراء عن أنواع من الرجيم تؤدي إلى فقدان كيلوغرامات عديدة من الوزن في غضون أسبوع، اثنين، يومين، وحتى يوم! إلا أنه في الواقع، كثيراً ما نضطر إلى اللجوء إلى هذه الحميات لخسارة بعض الكيلوغرامات، خاصة قبل الاحتفال بمناسبة ما.

بعد البحث عن رجيم يمكنه أن يفعل معجزة في إنقاص وزني خلال أسبوع، وجدت أحدها، فقررت تجربته، لأجد النتيجة في نهاية المطاف مرضية للغاية.

تجربتي مع رجيم لتخسيس الوزن خلال أسبوع



يرتكز هذا الرجيم على :



اليوم الأول

يسمح فيه بتناول الفواكه فقط، جميع أنواع الحمضيات والفواكه الطازجة وليست المعلبة، باستثناء الموز.



اليوم الثاني

يتم فيه تناول الخضراوات النيئة أو المسلوقة فقط. يمكن إضافة القليل من الملح أو الفلفل الأسود، الحليب، الزيت أو الزبدة.

اليوم الثالث

يسمح بتناول الفواكه والخضراوات في هذا اليوم، النيئة أو المسلوقة، ولكن دون استخدام الزيت، الزبدة،الجبن أو الحليب أثناء إعداد الخضار . جميع أنواع الفواكه والخضار متاحة، باستثناء البطاطس الحلوة والموز.

اليوم الرابع

يرتكز على تناول 8 ثمرات من الموز مع 3 أكواب من الحليب الخالي من الدسم على مدار اليوم، بالإضافة إلى طبق من حساء الخضار، يتكون من مختلف أنواع الخضار، كالبصل، الفلفل الأخضر، الملفوف، الخس، الكرفس المفروم مع الجزر، القليل من الملح والفلفل.

اليوم الخامس

في هذا اليوم، يمكن تناول الفواكه والخضروات، إضافة إلى كوب صغير من الأرز البني المسلوق. يعد كوب من الأرز البني المسلوق، مع 6 حبات من الطماطم. ثمرة من التفاح، ثمرة من البرتقال وثمرة من الجريب فروت طوال اليوم. يمكن إعداد طبق من سلطة الفواكه المذكورة، إضافة إلى ½ كوب من الحليب الخالي الدسم.

اليوم السادس

يتم تناول الخضار في هذا اليوم، سواء نيئة أو مسلوقة، دون إضافة أي نوع من الزيت، الزبدة، القشدة، أو الجبن أثناء إعدادها. يمكن إعداد طبق من السلطة، حساء من الخضار، مع كوب صغير من الأرز البني المسلوق .

اليوم السابع

في هذا اليوم، يسمح بتناول كميات كبيرة من سلطة الخضار أو حساء الخضار، مع كوب من الأرز البني المسلوق وعصير الفواكه الطازج.

إلى هذا النظام الغذائي، هناك بعض الأمور التي حرصت على إرفاقها بهذا الرجيم، وهي:

• ممارسة التمارين الرياضية يومياً، ما لا يقل عن ساعة.

• تناول الطعام ببطء والحرص على مضغه جيداً.

• تناول الطعام في أطباق صغيرة.

• الإكثار من تناول الماء على مدار اليوم.

• تناول المشروبات الساخنة التي تساعد في خسارة الوزن ورفع معدل حرق الدهون، كشاي الزنجبيل، الشاي الأخضر، البابونج، القرفة وغيرها....

بعد التزامي بهذا الرجيم، لم يخيل لي أن أحقق هذه النتيجة، خسرت ما يقارب الـ 10 كلغ من وزني. بالطبع، هذا الرقم بالنسبة لي كان معجزة، لأنني على يقين بأن عدد الكيلوغرامات الذي يتم فقدانه بمختلف أنواع الحميات يختلف بين جسم وآخر، لذا يفضل استشارة خبير للتغذية قبل اتباع أي نوع من الحميات لخسارة الوزن.



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