هل من الآمن اتباع دايت الكيتو مع الصيام المتقطع؟ اعرف الإجابة

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القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي الكيتونى والصيام المتقطع هما طريقتان غذائيتان شائعتان لفقدان الكيلوجرامات في الوقت الحالي، الأول يدور حول إضافة المزيد من الدهون إلى النظام الغذائي والحد من الكربوهيدرات، بينما يشدد الأخير على الحاجة إلى إدارة نمط الأكل دون تقييد أي مجموعة غذائية، وكلاهما طرق مجربة لإنقاص الوزن، لكن كليهما يعتمد على أساليب مختلفة، ولكن هل من المقبول الجمع بين كلا النظامين للإنقاص الوزن سريعًا؟ وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هو النظام الغذائي الكيتونى؟

يركز نظام الكيتو على استهلاك سعرات حرارية أقل وزيادة استهلاك الدهون، حيث يجبر الجسم على الدخول في المرحلة الكيتوزية، حيث يبدأ في إنتاج الكيتونات من الدهون المترسبة في الكبد، ليستخدمه الجسم كمصدر رئيسي للطاقة في حالة عدم وجود الكربوهيدرات، ومع مرور الوقت، يبدأ الجسم في حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن.

الشيء الوحيد الذي يجب مراعاته هو نوعية الدهون التي تتناولها عند اتباع هذا النظام الغذائي، حيث إن هناك نوعين أساسيين من الدهون، صحية وغير صحية، وفى هذا الدايت تحتاج إلى تضمين المزيد من الدهون الجيدة واستبعاد الدهون السيئة.

ما هو الصيام المتقطع؟

الصيام المتقطع ليس دايت، بل هو نمط أكل يتناوب فيه الصيام مع تناول الطعام، ولا يتعين فيه تقييد أي مجموعة غذائية، فالأمر يتعلق فقط بالأكل النظيف واستهلاك جميع السعرات الحرارية خلال فترة محددة من اليوم.

يمنح البقاء في حالة الصيام، فرصة لجسمك للتركيز على مهام أخرى غير هضم الطعام، ويساعد ذلك على زيادة عملية التمثيل الغذائي وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة وفي النهاية التخلص من الكيلوجرامات الزائدة.

هناك طرق مختلفة للصيام المتقطع مثل طريقة 5: 2 وطريقة 16: 8 وطريقة صيام اليوم البديل وغيرها، وتعتمد الطريقة التي يجب اتباعها على هدف لياقتك وقدرتك على التحمل وحالتك الصحية.

هل من الآمن اتباع كليهما في نفس الوقت؟

نظرًا لأن الكيتو يدور حول تقييد تناول الطعام بينما لا يقوم الصيام المتقطع على تقييد الفترات الزمنية، فقد لا يبدو ضارًا الجمع بينهما، لكن من الناحية العلمية، فإن الجمع بين الاثنين يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، فكلا النظامين لهما مزايا وعيوب، والجمع بينهما قد يضاعف مخاطرهم خاصة بالنسبة للأشخاص المبتدئين والذين يعانون من ظروف صحية معينة.

بجانب ذلك، فإن الكيتو هو نظام غذائي مقيد واتباعه لفترة طويلة قد يؤدي إلى نقص المغذيات ومشاكل في الكلى على عكس الصيام المتقطع، وعند الجمع بين الاثنين، قد تضع ضغطًا مفرطًا على جسمك، وتسبب حالات صحية مثل تقلبات المزاج والإمساك والتهيج والإرهاق.

كما أن الجمع بين النظامين قد لا يكون فعالًا مع الجميع، لكل منا طبيعة جسم مختلفة عن الآخر، لذلك بطبيعة الحال، ستكون رحلتنا لإنقاص الوزن فريدة من نوعها ومختلفة عن الآخرين، فلا يوجد شخصان متشابهان، لذا ليس من الضروري أن يساعد الجمع بين الصيام المتقطع وحمية الكيتو على إنقاص وزنك بفعالية.



الصيام المتقطع