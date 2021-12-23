شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الأهمال فى معالجة الدوالى يسبب النزيف وتقرحات الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدوالي بسبب خلل في الصمامات مما يؤدي إلى تراكم الدم في هذه الأوردة المتضخمة التي تظهر في الساقين، على الرغم من أن الدوالي شائعة جدًا، إلا أنها تُهمَل عادةً، وغالبًا ما يتعرض المرضى لمضاعفات إذا أهملت على المدى الطويل مثل حدوث النزيف و تجلط الأوردة العميقة وتقرحات الجلد، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

النزيف

الدم في دوالي الجلد المتوسعة تحت ضغط هائل، إذا كان هناك جرح صغير حاد أو إصابة بالجلد ، يمكن أن يكون هناك نزيف كبير من هذه الأوردة، إذا كانت هناك إصابة حادة، يمكن أن يتراكم الدم في الجلد مسبباً كدمات أو تغير لونه إلى الزرقة.

تورم الساق

عندما تنتفخ الأوردة بسبب تجمع الدم، يتراكم الضغط داخلها ويتسرب الدم إلى الأنسجة الرخوة المحيطة، هذا يسبب تورم وثقل في الساقين، يظهر التورم بعد الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة، غالبًا في نهاية اليوم ويقل بعد رفع الساقين.

عروق العنكبوت القبيحة

الأوردة العنكبوتية هي أوردة صغيرة تالفة تظهر على شكل خطوط زرقاء أو أرجوانية أو حمراء أو شبكات أو أغصان على الساقين، عادة ما تكون غير مؤلمة وقد لا تسبب أي مشاكل صحية، ومع ذلك ، يمكن أن تسبب الأوردة العنكبوتية تشوهًا تجميليًا ، وقد يرغب البعض في علاجها.

تقرحات الجلد

نظرًا لأن جلد مريض الدوالي غير صحي ، فهو عرضة للإصابة بالجروح أو القرح تستغرق هذه القرحات وقتًا طويلاً للشفاء أو لا تلتئم تمامًا حيث يتم إعاقة تدفق العناصر الغذائية والأكسجين إلى الجلد المصاب بسبب ركود تدفق الدم الوريدي. القرحات مؤلمة للغاية وتتطلب رعاية تمريضية طويلة.

تجلط الأوردة العميقة

في حوالي ربع المرضى الذين يعانون من جلطات في الدوالي ، يمكن أن تتطور الجلطات في الأوردة العميقة أيضًا، يمكن أن تصبح الساق منتفخة وحمراء ومؤلمة، قد تنفصل الجلطات الموجودة في الأوردة العميقة وتنتقل إلى الشرايين في الرئتين ، مما يتسبب في الإصابة بالانصمام الخثاري الرئوي ، وهي حالة تهدد الحياة، وبالتالي فإن تجلط الأوردة العميقة هو حالة طبية خطيرة تتطلب علاجًا فوريًا.