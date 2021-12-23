شكرا لقرائتكم خبر عن أعشاب هتساعدك فى التخلص من انتفاخ البطن.. منها الكمون والبقدونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني معظمنا من الانتفاخ خاصة بعد تناول الوجبات، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من مشاكل حادة في المعدة، حيث يعتبر تكوين الغازات فى منطقة البطن السبب فى الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة وآلام فى المعدة، ووفقا لتقرير موقع " healthsite"، فإن عدم اتباع نظام غذائي سليم وعدم تناول الطعام في الوقت المحدد واستهلاك الأطعمة غير الصحية، وما إلى ذلك، كلها عوامل تؤدي إلى تكوين غازات مفرطة في المعدة.

هل يمكن للأعشاب أن تساعد في مكافحة الغازات والانتفاخ؟

يمكن لبعض التعديلات السهلة والبسيطة في النظام الغذائي أن تساعد في التخلص من مشكلة المعدة وتساعد أيضًا في علاج مشكلات الجهاز الهضمي الأخرى، كما يمكن أن تساعدك الأعشاب المتوفرة بسهولة في المطبخ على التخلص من الانتفاخ، وفيما يلى بعض الأعشاب التي قد تضيفها إلى نظامك الغذائي.

البابونج

شاي البابونج مفيد للغاية لمن يعانون من مشاكل في المعدة، وتساعد هذه الأوراق في تهدئة الالتهابات، مثل التهاب المعدة، وتساعد أيضًا في منع القرحة، يمكنك الاستمتاع بكوب ساخن من شاي البابونج للتخفيف بشكل فعال من الضيق الهضمي.

الشبت

يهدئ الشبت المعدة، هذه الأوراق لها بعض التأثير غير العادي المضاد للالتهابات الذي يجدد بطانة المعدة.

الشمر

تساعد بذور الشمر في إرخاء العضلات المتوترة والملتهبة في الأمعاء، مما يساعد في تخفيف الإمساك، هذه البذور لها تأثيرات مهدئة على عضلات المعدة والأمعاء مما يساعد في تخفيف الغازات الناتجة عن الإمساك أو ارتجاع الحمض.

الريحان

ثبت أن مستخلص أوراق الريحان يقلل من التهاب الغشاء المخاطي في المعدة عند الفئران التي تعاني من التهاب المعدة، يساعد تناول أوراق الريحان بانتظام على تقليل التهاب المعدة.

الكمون

الكمون هو أحد المكونات الأساسية في علبة التوابل الهندية، يعد الكمون أحد التوابل التي يمكن أن تحفز عصارة الجهاز الهضمي وتساعد فى علاج مشكلات المعدة مثل الحموضة وعسر الهضم.

البقدونس

البقدونس غني بمدر للبول مما يساعد على زيادة فقدان الماء والملح من الجسم وممتاز للمساعدة على منع والتغلب على الغازات والانتفاخ.

النعناع

وأخيرا النعناع ممتاز في التحكم في تكوين الغازات المفرطة في المعدة، يحتوي زيت النعناع على مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تساعد في علاج الأعراض المصاحبة لالتهاب المعدة.