شكرا لقرائتكم خبر عن الشتاء يزيد من مخاطر الإصابة بنوبة قلبية.. تعرف على طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النوبة القلبية، عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على كمية كافية من الدم، كلما مر الوقت دون علاج لاستعادة تدفق الدم، زاد الضرر الذي يصيب عضلة القلب، مرض الشريان التاجي هو السبب الرئيسي للنوبات القلبية.

زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية في أشهر الشتاء:

بشكل عام، يعتقد الناس أنه خلال فصل الشتاء، هناك زيادة في حالات نزلات البرد والإنفلونزا، ومع ذلك، فإن صباح الشتاء معروف أيضًا بالحدوث المرتفع غير المعتاد للنوبات القلبية، تميل الوفيات بسبب أمراض القلب، بما في ذلك الوفيات المفاجئة، إلى الزيادة بسرعة في بداية الشتاء.

أظهرت الدراسات أن خطر الإصابة بنوبة قلبية خلال أشهر الشتاء أعلى بمرتين مما هو عليه خلال فصل الصيف، علاوة على ذلك ، من المرجح أيضًا أن تكون النوبة القلبية في الشتاء قاتلة أكثر من النوبة القلبية في أي وقت آخر من العام.

أظهرت الدراسات أن النوبات القلبية والمضاعفات المتعلقة بأمراض القلب تحدث بشكل متكرر في ساعات الصباح خلال أشهر الشتاء.

تشير الأبحاث إلى أن خطر الإصابة بنوبة قلبية يمكن أن يزيد 6 أضعاف في غضون أسبوع من الإصابة بالأنفلونزا ، وفقًا لصحيفة express اليومية البريطانية .

كيف تزيد عدوى الأنفلونزا من فرص إصابة مريض القلب بنوبة قلبية؟

أي عدوى تزيد من حاجة القلب إلى ضخ المزيد من الدم وبالتالي العمل بجدية أكبر، لذلك يمكن أن يجد القلب التالف نفسه في مزيد من المتاعب، أيضًا ، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم بسبب الأنفلونزا الشديدة إلى عدم انتظام ضربات القلب ، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم مما يؤدي إلى الإصابة بنقص تروية عضلة القلب.

ووفقًا لدراسة جديدة أجراها باحثون في جناح الأبحاث الصحية بجامعة تورنتو، زادت فرص الإصابة بنوبة قلبية 6 أضعاف خلال الأيام السبعة الأولى بعد الكشف عن عدوى الأنفلونزا المؤكدة مختبريًا .

يقول الدكتور جيف كوونج ، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة والصحة العامة السريرية في كلية دالا لانا للصحة العامة والمؤلف الرئيسي للدراسة: "النتائج التي توصلنا إليها مهمة لأن الارتباط بين الإنفلونزا واحتشاء عضلة القلب الحاد يعزز أهمية التطعيم" .

تضع الإنفلونزا ضغطاً على القلب والأوعية الدموية من خلال إثارة استجابة التهابية في الجسم.

أطعمة تناولها خلال فصل الشتاء للحفاظ على صحة القلب

يميل الشتاء إلى قضاء وقت طويل في الأماكن المغلقة ونشاط بدني أقل مع زيادة في تناول السعرات الحرارية بسبب المزيد من الأطعمة الدهنية والمليئة بالسعرات الحرارية والتي تتوفر بشكل أكبر خلال هذا الوقت من العام. لذلك ، فإن نمط الحياة الخامل مع زيادة السعرات الحرارية يؤدي إلى الدهون والكوليسترول مع السكريات التي تتحول إلى كوكتيل خطير لتكوين كتل جديدة وتكاثرها.