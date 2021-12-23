شكرا لقرائتكم خبر عن عقار "ميرا 19" الروسى لعلاج فيروس كورونا دون آثار جانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقار روسي جديد لعلاج الفيروس التاجي كورونا، أعلنت عنه وزارة الصحة الروسية وتم تسميته بـ"مير19"، وجاء ذلك خلال تقرير نشر علي روسيا اليوم وموقع " hanlire".

وأوضحت وزارة الصحة الروسية، أن هذا العقار "ميرا 19"، هو دواء موجه للسبب الخاص بالإصابة، ويعتمد عمله على آلية تداخل الحمض النووي الريبي للفيروس.

وأشارت وزارة الصحة الروسية، أن هذا العقار يتكون من مكونين وهما المادة الفعالة للحمض النووي الريبي للفيروس والببتيد الناقل.

وأوضحت وزارة الصحة الروسية، أن هذا العقار "ميرا 19"، يعمل على جزء من جينوم الفيروس التاجي المسؤول عن تكاثره، مما يمنع الفيروس من التكاثر والانتشار في باقي الجسم ويقلل التعرض لأي أثار جانية ناتجة عن الإصابة.