شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لا يجب تجاهلها لضمان نجاح جراحة الليزك.. اعط عينيك وقتا للشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسين رؤيتك بشكل سريع نسبيًا وسهل وغير مؤلم هو السبب في أن الكثير من الناس يخضعون لشكل من أشكال جراحة العيون بالليزر، حتى لو لم تكن مرشحًا مثاليًا لعملية الليزك، فهناك أنواع أخرى من جراحات الليزر مثل PRK والعدسات اللاصقة القابلة للزرع.

وحسب ما ذكره موقع advvisioncentersفإن الشيء المهم الذي يجب تذكره هو أن جراحة العيون بالليزر لا تزال عملية جراحية وهناك إرشادات محددة، وما يجب تجنبه بعد جراحة العيون بالليزر والتي سترغب في اتباعها خلال فترة التعافي من جراحة الليزك وهى:

1: إذا وصف جراح العيون أدوية أو قطرات للعين ، فتناولها على النحو الموصى به ولا تتوقف عن استخدامها ما لم يوجهك الجراح.

2: من المهم إراحة عينيك وإعطائها الوقت للشفاء.

3: الابتعاد عن استخدام شاشات التليفون والبقاء بعيدًا عن الكمبيوتر لمدة 24-48 ساعة على الأقل بعد الجراحة، يمكن لشاشات الفيديو أن تجهد العينين وتتسبب في جفافهما، حتى بعد فترة الانتظار هذه ، قد تحتاج إلى استخدام قطرات مرطبة للعين لفترة قصيرة حتى تلتئم العين تمامًا.

4: يجب أيضًا تجنب أي نوع من وسائط الطباعة أثناء فترة الراحة، فيجب أن تركز عيناك على النص ، وقد يؤدي ذلك إلى إجهاد العينين.

5: تجنب الاستحمام لأن الماء والبخار من الدش لا يفيدان عينك بعد الجراحة. يجب أيضًا تجنب غرف البخار والساونا وحمامات السباحة.

6: لا تستخدم النظارات الشمسية الواقية من الأشعة فوق البنفسجية، ستكون عيناك حساسة بعد الجراحة مثلما يحدث عند اتساعهما، تجنب الضوء الساطع بالخارج والداخل حتى تلتئم العيون.

7: يجب ألا تستخدمي أي مكياج للعيون لمدة أسبوع تقريبًا بعد جراحة العيون بالليزر.