شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات غذائية تساعد فى محاربة الشيخوخة المبكرة.. منها حمض الفوليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعانى من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة على بشرتك مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، فستكون أفضل خيارات المكملات الغذائية لديك لإبطاء الشيخوخة هو الحصول على العناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامين ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

المكملات الغذائية لإبطاء الشيخوخة : فيتامين ب 12 وحمض الفوليك

أنت بحاجة إلى هذين المغذيين لإنتاج ناقلات عصبية تسمح بالاتصال بين خلايا الدماغ، إن نقصها وانخفاض مستويات الناقلات العصبية يؤدي إلى الاكتئاب ، والقلق ، والتعب ، وانخفاض التركيز ، والتدهور المعرفي ، وقلة النوم .

أوميجا 3

أحماض أوميجا 3 الدهنية هي لبنة أساسية في بناء الدماغ وقد أظهرت الدراسات أن أوميجا 3 قد تقلل من خطر التدهور المعرفي لدى كبار السن ، تعد الأسماك والمأكولات البحرية من أفضل مصادر الغذاء لـ DHA و EPA

فيتامين د

معظم الأشخاص يعانون من نقص فيتامين (د) ، وإن التقدم في السن يعرضنا لخطر أكبر للنقص بسبب التغيرات الأيضية المرتبطة بالعمر . يُطلق عليه "فيتامين أشعة الشمس" لأنه ينتج في الجلد عن طريق التعرض لأشعة الشمس ، يلعب فيتامين د دورًا رئيسيًا في صحة المناعة وصحة العضلات وصحة القلب ، وهي كلها مخاوف لدى كبار السن.