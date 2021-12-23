شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حالات صحية يسببها مرض السكرى.. منها التهابات الجلد والمثانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مرضى السكري خطرا دائما نظرًا لارتفاع نسبة السكر في الدم وقد يؤدي تجاهل العلامات التحذيرية المتعلقة بهذه الحالة إلى مشاكل صحية خطيرة، لذا يجب البحث عنها، ويشير الخبراء في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) إلى أن ارتفاع السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى التهابات متكررة في الجسم، ينتج عنها أمراض مثيرة للقلق، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

مرض القلاع التناسلي

القلاع هو عدوى فطرية تظهر في العديد من مناطق الجسم، ويمكن أن يصاب مرضى السكري بالقلاع التناسلي، والذي يسبب إفرازات بيضاء، تشبه الجبن، وعادة ما يكون السبب في ذلك هو فطر المبيضات، الذي ينمو في ظروف دافئة ورطبة عندما يكون الشخص مصابا بمرض السكري غير المتحكم فيه بشكل جيد، وتسبب هذه العدوى احمرار الجلد والحكة والشعور بحرقان.

وقد تظهر عدوى القلاع أيضًا تحت الإبطين وبين الأصابع، ما يؤدي إلى طفح جلدي مؤلم ينتشر مع إفرازات بيضاء أو صفراء.

التهاب المثانة

وصفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التهاب المثانة بأنه نوع شائع من عدوى المسالك البولية، وتشمل الأعراض الرئيسية لهذه الحالة الألم أو الحرقان أو الوخز عند التبول، وتكرار التبول فى كثير من الأحيان وبشكل أكثر إلحاحًا من المعتاد، وكذلك البول الداكن أو ذا الرائحة القوية.

وقد يكون هناك أيضا ألم أسفل البطن، بالإضافة إلى الشعور بالتوعك والألم والمرض والتعب.

ويحدث التهاب المثانة بسبب بكتيريا غير ضارة موجودة في الأمعاء أو الجلد تدخل في مجرى البول وتنتقل إلى المثانة.

ويمكن أن يزيد مرض السكري من احتمالية الإصابة بالتهاب المثانة، حيث يمكن أن يوفر ارتفاع نسبة السكر في الدم بيئة جيدة لتكاثر البكتيريا.

التهابات الجلد

أشارت جمعية السكري الأمريكية إلى أن الالتهابات الجلدية البكتيرية يمكن أن تحدث لمن يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم، مثل الدمل والتهاب الجريبات.

وأشار الخبراء إلى أن مرضى السكري يعانون من عدوى بكتيرية أكثر من غيرهم، ومن المحتمل أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى الشعور بالعطش المتزايد وجفاف الفم.