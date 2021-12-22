شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من أمراض الشتاء.. أبرزها غسل اليدين واتباع نظام غذائى صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هيلين هارتلي، المتخصصة في طب الأطفال بالمملكة المتحدة، إن فصل الشتاء يتميز بانتشار الأمراض الفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي "الرئتين والفم والحلق"، وهي تختلف عن أنفلونزا المعدة التي تنتج عن فيروسات في الجهاز الهضمي، موضحة أن هناك أشياء يمكنك القيام بها لتحافظ على سلامتك هذا الشتاء، وكذلك صحة أطفالك، بحسب ما نشرته صحيفة " thesun" البريطانية .

أدرج الخبراء أهم 4 نصائح لمنع المرض هذا الشتاء :ممارسة النظافة الجيدة :

غسل اليدين هو أحد أهم الأشياء التي يمكننا القيام بها لحماية أنفسنا والآخرين من الفيروسات، حتى لو بدت نظيفة ، لا يزال بإمكان يديك حمل العديد من الجراثيم، هذا هو سبب أهمية تنظيف اليدين بانتظام وفعالية، يمكنك أيضًا تجنب الجراثيم عن طريق عدم مشاركة المناشف أو أدوات الشرب أو لمس عينيك وأنفك وفمك.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن:

حاول أن تتناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضراوات كل يوم، تحتوي الفاكهة والخضراوات على فيتامينات ومعادن وألياف أساسية تساعد في الحفاظ على صحتك وجسمك يعمل بشكل صحيح، إنها فكرة جيدة أن تتناول جميع أفراد الأسرة مجموعة واسعة من أنواع وألوان مختلفة من الفاكهة والخضراوات للحصول على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها على مدار العام.

حافظ على صحتك:

لا تقلل من أهمية الحفاظ على صحتك فكلما كنت بصحة أفضل ، كان من المرجح أن يكون طفلك أكثر صحة، تأكد من ممارسة الرياضة بانتظام ، وتناول نظام غذائي متوازن ، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

الالتزام بالقواعد الصحية:

الالتزام بتطبيق القواعد الصحية ، وإدراك وفهم أي قواعد وقيود لفيروس كورونا سيساعد على حماية صحة عائلتك هذا الشتاء.