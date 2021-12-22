شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة للحفاظ على صحة الكبد أثناء فترة الحمل.. السمك يقلل الالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمل هو وقت خاص لكل امرأة وخلال هذا الوقت نحتاج إلى التركيز أكثر على نظامنا الغذائي لدرء أي مرض، النظام الغذائي المغذي ضروري للنمو الصحي للطفل، ويضمن الأكل الصحي أثناء الحمل أن يكون نظامنا بأكمله في أفضل حالة صحية ، فالكبد هو العضو الأكثر أهمية وهو المسئول عن إزالة السموم من الجسم، يجعل الكبد السليم جسم الإنسان كله يشعر بالصحة، ومع ذلك فهو عرضة لبعض الأمراض التي يمكن أن تختلف من خفيفة إلى شديدة خاصة أثناء الحمل، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

أضيفى هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي للحصول على كبد صحي1. السمك

يعتبر السلمون من أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية المهمة في تحسين حالة الكبد، يساعد في تقليل الالتهاب وتكسير الدهون المتراكمة في الخلايا، من الخيارات الجيدة الأخرى للحصول على الكمية المطلوبة هو تناول المكملات الغذائية إذا كنت لا تحصلين على ما يكفي من تناول الأسماك أو المأكولات البحرية، التونة والسردين من الأمثلة الأخرى على الأطعمة الغنية بأوميجا 3 ، ومع ذلك ، تأتي هذه الأطعمة عادة في علب ولا يُسمح بالأطعمة المعلبة أثناء الحمل.

2. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر هو شاي عشبي شهير، غنى بمضادات الأكسدة ، فهو يساعد في وظائف الكبد وتحميه من السموم الضارة.

3. الثوم

الثوم غني بالأليسين المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادات الحيوية، تشير الدراسات إلى أن الثوم يساعد أجسامنا على إنتاج وإطلاق الإنزيمات التي تطرد السموم من الكبد، بالإضافة إلى ذلك ، كونه غنيًا بالعديد من المركبات الطبيعية ، فإن الثوم يعزز أيضًا عمل مضادات الأكسدة في الجسم.

4. الجريب فروت

يساعد الجريب فروت في إصلاح تلف الكبد، يساعد المستوى العالي لفيتامين C ومضادات الأكسدة في الجريب فروت على طرد جميع السموم من الجسم ، وبالتالي حماية الخلايا وإصلاح التلف الذي يصيب الكبد.

5. التوت

يحتوي التوت مثل التوت البري والعنب البري على مادة الأنثوسيانين التي تحمي الكبد من التلف، تعمل مضادات الأكسدة هذه أيضًا على تحسين الاستجابة المناعية للكبد.

يحتوي التوت أيضًا على مغذيات تسمى البوليفينول والتي قد تساعد في الحماية من مرض الكبد الدهني غير الكحولي ، والذي غالبًا ما يصاحب السمنة وارتفاع الكوليسترول، تشمل بعض الأطعمة الأخرى الغنية بالبوليفينول الشوكولاتة الداكنة والزيتون والخوخ.

6. الرمان

يعتبر الرمان من أكثر الأطعمة الموصى بها للنساء الحوامل بسبب محتواه من البوتاسيوم وفيتامين سي، كما أنه يلعب دورًا في تحسين تعداد الهيموجلوبين في الدم ، تحتوي الفاكهة على العديد من مضادات الأكسدة ، الذي يكتسب خطوات واسعة في أبحاث السرطان.

7. البنجر

لا شك أن البنجر هو نبات جذري صحي مفيد للأشخاص من جميع الأعمار كما أنه مفيد للنساء الحوامل، تساعد مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات الموجودة في جذر البنجر على تحسين مناعتك والحماية من الالتهابات أثناء الحمل، كما أنه يحسن تدفق الصفراء الذي يساعد في تكسير النفايات السامة.