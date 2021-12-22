شكرا لقرائتكم خبر عن احرص على فيتامين "د" فى الشتاء.. يحميك من نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد نعاني من نزلات البرد أثناء الشتاء لأننا نقضي أوقاتًا أطول داخل المنزل مع غلق النوافذ للشعور بالدفء، لذلك من السهل انتقال العدوى من شخص مصاب خاصة فى الأماكن المغلقة، ولذلك من المهم الحصول على فيتامين د الذى يقلل الإصابة بالعدوى.

نحصل على معظم فيتامين د من أشعة الشمس (80٪ - 100٪) وكمية صغيرة فقط من نظامنا الغذائي، بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون فى دول تقل فيها أشعة الشمس، هناك خطر أكبر لديهم من انخفاض مستويات فيتامين د خاصة في الشتاء، كما أن الأشخاص الذين يقضون معظم وقتهم في الداخل، أو مع تغطية بشرتهم، يكونون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين (د).

تظهر الأبحاث وفقا لتقرير موقع" theconversation"، أن فيتامين (د) يؤثر على خطر الإصابة بنزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى، والأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د هم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد، كما أن الأشخاص الذين يتناولون مكملات فيتامين د أو يحصلون عليه من مصادره الغذائية، أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد.

بالإضافة إلى تقليل فرصة الإصابة بنزلات البرد، أظهر بحث أخير أن مكملات فيتامين (د) تقلل من شدة نزلات البرد ومدتها.

وجد أن مكملات فيتامين (د) لم تقلل من احتمالية الإصابة بنزلات البرد، لكنها قللت من عدد الأيام التي أصيب فيها أحد المشاركين بنزلة برد بنسبة 36٪. كما أنه قلل من حدة أعراض نزلات البرد بنسبة 15٪.

كيفية الحصول على فيتامين د

ليس من الممكن الحصول على ما يكفي من فيتامين د من مصدره الأساسى وهو أشعة الشمس خاصة فى فصل الشتاء، لذلك يُنصح بتناول 10 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا خلال هذه الفترة سواء عن طريق تناول مكملات أو الأطعمة التى تحتوى على هذا الفيتامين.