كيف يتم تشخيص فقر الدم الناتج عن نقص الحديد؟

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القاهرة - سامية سيد - فقر الدم الناتج عن نقص الحديد (IDA) هو أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا، ينتج فقر الدم عندما يكون عدد خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء) منخفضًا أو عند حدوث انخفاض في الهيموجلوبين - وهو بروتين في كرات الدم الحمراء يساعد على نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

يحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من الحديد، ويحتاج الجسم إلى الحديد لإنتاج الهيموجلوبين، عندما لا يكون هناك ما يكفي منه في مجرى الدم، لا يستطيع أعضاء الجسم الحصول على الأكسجين الذي تحتاجه.

يمكن أن تسبب العديد من الأشياء المختلفة فقر الدم، وغالبًا ما تكون الحالة الأساسية سببًا، مما يجعل من الضروري الحصول على تشخيص وعلاج سريع، سيستخدم طبيبك مجموعة متنوعة من الأدوات لتشخيص فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وسببه الأساسي وفقا لتقرير موقع " verywellhealth".

الاختبار في المنزل للكشف عن فقر الدم الحاد

سيقرر طبيبك أنواع الفحوصات اللازمة بناءً عن الأعراض التى تخبره بها، إذا كانت خفيفة إلى معتدلة.

إذا كنت تعاني من فقر الدم الحاد، فمن المرجح أن تظهر لديك أعراض واضحة، وتتراوح هذه الأعراض من خفيفة إلى معتدلة، وتتشابه أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد مع أعراض الأنواع الأخرى من فقر الدم.

أكثر أعراض نقص الحديد شيوعًا هو التعب المزمن، والذي يحدث لأن الجسم لا يحتوي على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين إلى جميع أعضائه وأنسجته.

تشمل الأعراض الإضافية ضيق التنفس والدوخة والصداع وبرودة اليدين والقدمين والضعف، قد يعاني الرضع والأطفال الصغار المصابون بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد من ضعف الشهية وتباطؤ النمو والتطور ومشكلات سلوكية.

قد ينتهي الأمر بالآخرين إلى تطوير متلازمة تململ الساقين (RLS).4RLS هو اضطراب يسبب الرغبة في تحريك الساقين، هذه الأعراض شائعة في الليل وقد تؤثر فى القدرة على الحصول على نوم جيد ليلاً.

عند إجراء التشخيص، سيسألك طبيبك عن العلامات والأعراض التي تعانيها والمشكلات السابقة المتعلقة بفقر الدم.

تحسباً لموعدك مع طبيبك ، قم بتدوين الأعراض التي كنت تعاني منها ، والأدوية التي تتناولها ، ونوع النظام الغذائي الذي تتبعه. سيرغب طبيبك أيضًا في معرفة ما إذا كنت حاملاً.

الفحص البدني للكشف عن فقر الدم الحاد

سيُجري طبيبك فحصًا بدنيًا للبحث عن العلامات التي قد تكون مصابًا بمرض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وقد ينظرون إلى بشرتك ، ولثتك ، وأظافرك لمعرفة ما إذا كانت شاحبة.

قد يستمعون أيضًا إلى قلبك لضربات القلب السريعة وغير المنتظمة ورئتيك للتنفس السريع أو غير المنتظم، قد يفحص طبيبك أيضًا بطنك ويتحقق مما إذا كان الكبد أو الطحال متضخمًا.

اختبار الدم للكشف عن فقر الدم الحاد

يتم تشخيص فقر الدم الناجم عن نقص الحديد من خلال العمل المخبري، سيطلب طبيبك تعداد الدم الكامل (CBC) لمعرفة ما إذا كان تعداد خلايا الدم الحمراء ، أو الهيموجلوبين ، أو الهيماتوكريت ، أو متوسط ​​حجم الكريات (MCV) يمكن أن يشير إلى فقر الدم.1

الهيماتوكريت هو النسبة المئوية ، مقاسة بالحجم ، لمقدار الدم الذي يحتوي على خلايا الدم الحمراء. يمكن أن يكشف قياس النسبة المئوية ما إذا كان هناك عدد كبير جدًا أو قليل جدًا من كرات الدم الحمراء.

قد يطلب طبيبك أيضًا اختبارات معملية إضافية ، بما في ذلك اختبار قياس الفيريتين ، وعدد الخلايا الشبكية ، ومستوى الترانسفيرين ، والمسحة المحيطية.

قد يحتاج الأطفال إلى فحص مستويات الرصاص لديهم ، يجعل الرصاص من الصعب على الجسم إنتاج الهيموجلوبين.