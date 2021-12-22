بيروت - نادين محمد - علاج فقدان الشهية عند المراهقين يجب الانتباه له، ويعد فقدان الشهية العصبي هو اضطراب في الأكل، فقد يرى المراهق نفسه يعاني من السمنة على الرغم من أن وزنه منخفض جداً، وتشمل هذه الاختبارات بشكل عام ما يلي:

ويصاب بفقدان الشهية المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً ويقوم الطبيب بالفحوصات التالية لعلاج فقدان الشهية عند المراهقين.

فقدان الشهية عند الراهقين

-فحص القلب والرئة



قد يشمل ذلك قياس طول ووزن المراهق؛ فحص العلامات الحيوية الخاصة به، مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم ودرجة الحرارة؛ فحص البشرة والأظافر بجانب فحص القلب والرئتين.

-فحص الدم

قد يشمل ذلك فحص الدم الكامل (CBC) ووظائف الكبد والكلى والغدة الدرقية. يمكن أيضاً إجراء تحليل للبول.

ما الذي يسبب فقدان الشهية العصبي؟

لا يعرف الخبراء أسباب فقدان الشهية. غالباً ما يبدأ كنظام غذائي منتظم. مع مرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن الشديد وغير الصحي.

يمكنك استخدام حيل اتباع نظام غذائي مفرط والحد من الطعام بسبب الخوف من زيادة الدهون.

فقدان الشهية

ما هي عوامل الخطر لفقدان الشهية العصبي؟

أسباب عديدة لفقدان الشهية العصبي عند المراهقين أبرزها أسباب وراثية وتشمل الأمراض الجسدية ومشاكل الصحة العقلية.



ما هي أعراض مرض فقدان الشهية العصبي؟

يمكن أن يسبب فقدان الشهية مجموعة متنوعة من الأعراض. قد تكون مرتبطة بالطعام أو الوزن. قد تكون جسدية أو عاطفية.

يمكن أن تشمل الأعراض المتعلقة بالطعام أو الوزن ما يلي:

انخفاض وزن الجسم.

الخوف الشديد من السمنة.

النشاط البدني المفرط.

عدم الرغبة في تناول الطعام.

آلام في المعدة أو انتفاخ.

الإمساك.

الخمول أو التعب.

فقدان الشهية عند المراهقين

علاج فقدان الشهية عند المراهقين

يمكن أن يعتمد علاج فقدان الشهية على عمر المراهق وصحته وتاريخه الطبي.

ما هي مضاعفات مرض فقدان الشهية العصبي؟

يعتبر فقدان الشهية ضاراً جداً بالجسم، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل:

فقر دم

مشاكل القلب (عدم انتظام ضربات القلب، وبطء معدل ضربات القلب، وفشل القلب، وتدلي الصمام التاجي).

ضغط دم منخفض.

مشاكل في الكلى.

خلل في المحلول الكهربائي، عدم توازن في المحلول.

قلة الدورة الشهرية عند النساء.

انخفاض هرمون التستوستيرون عند الرجال.

فقدان العظام.

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