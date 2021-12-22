شكرا لقرائتكم خبر عن لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا فى الشتاء.. تناول الثوم والكركم والبرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتشر فى فصل الشتاء العديد من الأمراض الموسمية، بما فى ذلك السعال والبرد والحمى، وهذا يعنى أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة أكثر عُرضة للإصابة بالأنفلونزا الموسمية أكثر من مرة، ومن ثم، ينصح الخبراء الجميع بالاستعداد جيدًا للتعامل معها بحكمة، ومن أولى الخطوات للوقاية منها هى تعزيز المناعة بشكل طبيعي، ويعتبر أسلوب الحياة الصحي مع اتباع نظام غذائى مغذى ومتوازن أسهل طريقة لتقوية المناعة، لذلك يجب تضمين عدد من الأطعمة فى نظامك الغذائى لتعزيز المناعة ومحاربة نزلات البرد، وفقا لما نشره موقع "food-ndtv".

فيما يلى.. 4 أطعمة تحارب نزلات البرد والأنفلونزا فى الشتاء: البرتقال:

يصاحب الشتاء الفواكه الموسمية بوفرة، فالبرتقال هو أحد أكثر الفواكه شهرة فى المجموعة، غنى بفيتامين ج ومضادات الأكسدة التى تساعدنا على تقوية المناعة وتغذينا من الداخل.

الثوم:

إلى جانب إضافة النكهات والرائحة إلى وجبتنا ، يعد الثوم أيضًا مكونًا شهيرًا وغنيًا بالمغذيات لإضافته إلى نظامنا الغذائي اليومي، يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات والتى قد تساعد فى مكافحة العدوى والعديد من المشكلات الصحية الموسمية.

الكركم:

الكركم غنى بالكركمين الذى ينبض بالحيوية، يحتوى أيضًا على مضادات الأكسدة وخصائص مطهرة ومضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات تساعدك على التغذية من الداخل وتساعد على صحة الأمعاء وتقوية المناعة .

العسل:

يقترح العديد من الخبراء أن العسل قد يساعد فى توفير راحة فورية إذا كنت تعانى من السعال الشديد والبرد، قم بإقران العسل مع بعض مستخلص الزنجبيل لتجربة تأثير مهدئ فوري.