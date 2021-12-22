شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق القهوة.. لو بتعمل دايت اعرف ازاي تصنع فنجانك الصباحى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يوجد شيء أفضل من تناول فنجان قهوة دافئ فى الصباح خاصة خلال موسم الشتاء حيث البرد القارس، فهو يساعدنا على الاستيقاظ ويمنحنا طاقة ونشاط ويساعدنا على التركيز، ولكن فى الوقت ذاته يجب الأخذ فى الاعتبار حقيقة أخرى عن القهوة هي أن الإفراط في تناولها يمكن أن يسبب الجفاف والأرق والقلق، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن أو إعاقة خطة إنقاص الوزن إذا لم يتم تحضيرها أو تناولها بشكل صحيح، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 أشياء تحتاج لمعرفتها حول تناول القهوة بما يخدم خطة إنقاص الوزن لديك خاصة فى فصل الشتاء:

تخطي السكر

إذا كنت تُخطط لإنقاص وزنك، يجب تجنب السكر، وليس المقصود به السكر الأبيض فقط، ولكن السكر البني غير صحي أيضًا، حيث يحتوي السكر على سعرات حرارية فارغة ولا يحتوي أيضًا على أى عناصر غذائية، وهو لا يدعم صحتك بأي حال، هو فقط يرفع عدد السعرات الحرارية عند إضافته للقهوة أو أى مشروب ويعطل خطة الدايت لديك، ويمكن أن يسبب السكر أيضًا انهيار الطاقة مما يجعلك تشعر بالخمول، لذلك تناول قهوتك بدون سكر.

تجنب إضافة الكريمة

لجعل قهوتك أكثر صحة، تجنب إضافة الكريمة إليها، لأنها محملة أيضًا بالسكر المكرر، لذلك تجنب إضافتها حتى لا تزيد عدد السعرات الحرارية فى قهوتك.

لا تفرط بتناول القهوة

قد تعزز القهوة عملية التمثيل الغذائي لديك وتساعدك على حرق بعض السعرات الحرارية الزائدة، لكن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى نتائج سيئة، من الناحية المثالية، يجب ألا يتناول الشخص أكثر من كوبين (250 مل) من الكافيين يوميًا، والإفراط بتناولها قد يسبب مشاكل صحية مثل آلام البطن، ونوبات الصرع، وزيادة مستويات حمض الدم، وعدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها، وانخفاض تدفق الدم إلى القلب.

تقليل إضافة الحليب

الحليب صحي ويساعد على إنقاص الوزن، لكن الإفراط في إضافته إلى فنجان قهوتك ليس فكرة جيدة، عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات من الأفضل تناول القهوة السوداء، حيث إعداد القهوة بالماء فقد بدون حليب يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك وتنشيطك دون زيادة عدد السعرات الحرارية.

تجنب الكافيين بعد الساعة 2 ظهرًا

يمكن أن يساعد تناول فنجان من القهوة على تنشيطك وزيادة مستوى التركيز لديك، لكن شرب القهوة بعد الساعة 2 ظهرًا قد يتداخل مع دورة نومك ويبقيك مستيقظًا حتى وقت متأخر من الليل، وقد يؤثر حتى على أداء عقلك، إذا كنت ترغب في شرب القهوة بعد الغداء، اخترها منزوعة الكافيين.

تناول القهوة السوداء



كيف تعد فنجان قهوتك الصباحى فى الشتاء