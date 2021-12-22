شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتخلص من رغبتك الشديدة بتناول الطعام غير الصحى فى 30 ثانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرغبة الشديدة في تناول الطعام يمكن أن تستحوذ على إرادتك في أي وقت فى اليوم، حيث إن الرغبة في تناول شيء مقليًا فى الصباح أو تناول شيء حلو بعد معظم الوجبات خاصة العشاء، يمكن أن يقلب يومك نحو الأسوأ وينتهي بك الأمر إلى كسر عزمك بالحصول على جسم صحي ويكسبك المزيد من الكيلوجرامات غير المرغوب فيها، ولكن يمكنك محاربة هذه الرغبة في 30 ثانية فقط، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التحكم فى غبتك بتناول الأطعمة غير الصحية:

استفد من رغباتك الشديدة

قد تكون بالفعل على دراية بالمشي لبضع دقائق، أو تناول كوب من الماء أو مضغ العلكة لفترة وجيزة حتى تتمكن من نسيان كل شيء عن الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية، ولكن هناك شيء جديد يمكنك تجربته للحد من رغبتك بتناول الطعام، هذا الشيء مدته 30 ثانية فقط، من خلال استخدام أجزاء من جسمك، مثل وضع جبهتك أو إصابع قدمك على الأرض، أو التحديق في الحائط أو تخيل شم أو تناول أطعمة معينة، يمكن لهذه التقنية أن تغير بشدة شغفك فى تناول الطعام غير الصحى لمدة ثلاثين ثانية لأنها تنطوي على حركة تشغل أجزاء أكثر من الدماغ، حيث وجدت الدراسات أن النقر على الجبهة هو الأكثر فعالية على الإطلاق.

محاربة المأكولات الخفيفة عقليًا

يمكنك تعديل طريقة تفكيرك بدلاً من الانخراط في الأنشطة البدنية التي تشغل عقلك، إذا كنت تفكر ببساطة في العواقب التي سيحدثها الاستسلام لرغباتك الشديدة فى تناول الأطعمة غير الصحية، فمن المؤكد أنك ستشتت انتباهك وتبتعد عن القيام بذلك، فإذ كنت ترغب فى تناول شيء حلو وتذكرت أن هذا الأمر سيترتب عليه ارتفاع مستويات السكر في الدم، والسعرات الحرارية الزائدة التي ستضاف إلى مدخولك اليومي سيساعد ذلك في صد الرغبة الشديدة لتناولها بشكل فعال.

على الرغم من أن النتائج المذكورة تستند إلى الدراسة، لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت هذه الاختبارات ستنجح في الحياة الواقعية بسبب توافر هذه العناصر الغذائية غير الصحية حولنا كما أن الرغبة الشديدة في تناول هذه الأطعمة الشهية تكون نابعة من الجسد غالبًا وليس من العقل.

لا يزال العلماء الذين أجروا هذه الاختبارات يشككون في تأثيرها ومدى استمرارها فى الواقع، كما يخططون لاختبار هذه الأساليب جنبًا إلى جنب مع جهود فقدان الوزن من قبل الناس للحصول على فكرة أكثر دقة.

أجريت هذه الدراسات على الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، وإذا كنت تتمتع بوزن صحي ، فإن الاستسلام للرغبة الشديدة فى تناول الأطعمة غير الصحية بين الحين والآخر أمر جيد ليس سيئًا.



ازاي تتحكم فى تناول الاطعمة غير الصحية



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