شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكر.. ابعد عن أطعمة الكربوهيدرات المكررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تتناسب جميع الأطعمة مع نظام غذائي صحي، ولكن هناك بالتأكيد بعض الأطعمة التي تمثل تحديًا أكثر من غيرها للتحكم في نسبة السكر في الدم، إذا كان هدفك هو منع مرض السكري، فستحتاج إلى إلقاء نظرة على عدد الكربوهيدرات المكررة التي تستهلكها، وما يجب استبدالها للبقاء على مستويات أفضل للسكر في الدم، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

ما هي الكربوهيدرات المكررة:

الكربوهيدرات المكررة هي الأطعمة التي تحتوي على السكريات المضافة والمحليات والدقيق الأبيض فيها، عادةً ما تكون هذه الأطعمة عبارة عن أطعمة فائقة المعالجة تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن التي تم تجريدها منها أثناء معالجة الطعام.

الكربوهيدرات المكررة تفتقر إلى التوازن:

الكربوهيدرات المصنعة مثل الخبز الأبيض والبسكويت والكعك والفطائر ليست الخيار الأكثر توازناً، هذه هي الكربوهيدرات تزيد من نسبة السكر في الدم بسرعة بسبب انخفاض البروتين والألياف، هذه المنتجات هي مصادر كربوهيدراتية يتم هضمها بسرعة وغالبًا ما تؤدي إلى انهيار الطاقة لاحقًا.

سعرات حرارية :

غالبًا ما تفتقر الكربوهيدرات المكررة إلى الفيتامينات والمعادن، ولكنها أيضًا خالية من العناصر الغذائية التي تساعد على تنظيم الجوع والشهية : البروتين والدهون الصحية والألياف هي ثلاث مجموعات من الأطعمة التي تساعد على إبطاء عملية الهضم وتجعلك ممتلئًا.

بدون هذه المكونات ، من السهل الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية وما زلت تشعر بالجوع أو عدم الرضا، هذا ينطبق بشكل خاص على السعرات الحرارية مثل المشروبات الغازية والعصير والشاي الحلو .

ترفع نسبة السكر في الدم:

تعتبر إدارة سكر الدم أمرًا معقدًا ، لكن الكربوهيدرات المكررة لا تفيد الجلوكوز بأي فائدة، تحتوي هذه الكربوهيدرات على نسبة عالية من مؤشر نسبة السكر في الدم، وهي أداة تقيس السرعة التي ترفع بها الأطعمة نسبة الجلوكوز في الدم.

تميل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم إلى احتواء القليل جدًا من الألياف أو البروتين أو الدهون الصحية، تعتبر هذه العناصر الغذائية المفقودة أطعمة منخفضة نسبة السكر في الدم. تعمل على إبطاء نسبة السكر في الدم بعد الوجبات وتعزز نتيجة لذلك مستويات طاقة أكثر استقرارًا .

النشويات المعقدة :

استبدل اختياراتك المكررة بالكربوهيدرات المعقدة والغنية بالألياف، فهي أكثر إشباعًا ومغذية وصديقة للسكر في الدم، الكربوهيدرات المعقدة هي من الحبوب الكاملة والفول والبقوليات والخضروات النشوية.