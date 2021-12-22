شكرا لقرائتكم خبر عن أوقات تناول الطعام المثالية للمساعدة فى رحلة إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يعتقد الناس أنه يمكنهم زيادة وتيرة رحلة إنقاص الوزن عن طريق تخطي وجبات الطعام، وهذا خطأ فادح والأكثر شيوعًا يرتكبه الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن، يؤدي تخطي الوجبات في الواقع إلى إبطاء معدل الأيض وجعل جهود إنقاص الوزن غير فعالة.

وفقًا لتقرير موقع " healthsite"، غالبًا ما يتخذ الناس قرارات متسرعة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، وهناك قائمة بـ "الأشياء المحظورة" في رحلة إنقاص الوزن، والتي يعتقد الناس أنها أبسط طريقة لفقدان الوزن، من بينها ، الخطأ الأكثر شيوعًا وهو "تخطي الوجبة".

تجنب فترات طويلة بين وجبتين

نظرًا لأن الفجوات الطويلة بين وجبتين يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على التمثيل الغذائي ، قال أخصائيو التغذية إنهم كثيرًا ما ينصحون الأشخاص بالإفطار بحد أقصى بعد 45 دقيقة من الاستيقاظ.

إذا تخطيت وجبة الإفطار، فسوف ينتهي بك الأمر بتناول 500 سعرة حرارية إضافية يوميًا، وهذا بالطبع يعد أمرًا مهمًا عندما تخطط لتقليل وزنك".

أوقات الأكل المثالية

أفضل وقت لتناول الإفطار هو ما بين الساعة 7 صباحًا حتى 8 صباحًا، ويجب ألا يتجاوز الساعة 10 صباحًا.

تناول الغداء بعد فجوة من 3 إلى 4 ساعات، سيساعد ذلك في الحفاظ على استقرار نسبة الجلوكوز في الدم والحفاظ على الجوع تحت السيطرة، ويعد الوقت المثالي لتناول الغداء هو من الساعة 12:30 ظهرًا حتى 2:30 ظهرًا. ولا ينبغي أن تتجاوز الساعة الرابعة مساءً بأي حال من الأحوال.

يجب أن يكون العشاء هو الوجبة الأكثر تناسبًا في اليوم لأنها الوجبة الأخيرة، من الأفضل تناول العشاء بعد فجوة من 3 إلى 4 ساعات بعد الغداء و 3 ساعات قبل الذهاب إلى الفراش لتعزيز النوم الأمثل والاستخدام الفعال للسعرات الحرارية.

نظرًا لأنها الوجبة الأخيرة في اليوم ، يجب أن تكون خفيفة مقارنة بالوجبتين الأخريين في اليوم، فإن الوقت المثالي لتناول العشاء هو بين الساعة 7 مساءً وحتى 9 مساءً. بأي حال من الأحوال ، لا ينبغي تمديد العشاء بعد الساعة 10 مساءً.