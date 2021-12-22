شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع وأعراض وأسباب مرض صمام القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صحة القلب ضرورة لعيش حياة صحية، وهناك العديد من أمراض القلب، ولكن هناك بعض اضطرابات القلب التي يعرفها الناس بشكل أقل، ومنها اضطراب صمامات القلب حيث تؤثر حالة القلب على الصمامات الموجودة فيه وتؤدي إلى أمراض القلب الشديدة، لتجنب مثل هذه الحالات ، نحتاج إلى معرفة موجزة عن أنواع الاضطرابات المرتبطة بصمامات القلب، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

ما هو اضطراب صمام القلب؟

للقلب أربعة صمامات، اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل، تحتوي صمامات قلبك على صفائح تميل إلى الفتح والغلق كلما خفق قلبك، يسمح هذا للدم بالتدفق عبر هذه الصمامات ومن خلال القلب العلوي إلى الغرف السفلية ثم إلى أجزاء أخرى من الجسم، كما تعمل صمامات القلب على التأكد من أن الدم يتم نقله إلى الأمام في اتجاه واحد ولا يتحرك للخلف أو يؤدي إلى انسداد.



صمام القلب

أنواع اضطرابات صمامات القلب

الصمام التاجى: في هذه الحالة ، لا يتم إغلاق الصمام التاجي بشكل صحيح بعد ضخ الدم الذي يتسبب في عودة الدم إلى الأذين الأيسر، بعض الأعراض الشائعة التي يجب أن تكون متيقظًا منها هي- الصمام التاجى: في هذه الحالة ، لا يتم إغلاق الصمام التاجي بشكل صحيح بعد ضخ الدم الذي يتسبب في عودة الدم إلى الأذين الأيسر، بعض الأعراض الشائعة التي يجب أن تكون متيقظًا منها هي- - خفقان القلب. - ضيق في التنفس. - ألم في الصدر. - سعال. - إعياء.

قلس الصمامات :يحدث ارتجاع بسبب تسرب في الصمام، يمكن أن تحدث التسريبات في أي من الصمامات ولذلك يُطلق عليها اسم "قلس" الصمامات في هذه الحالة ، تستخدم الأدوية لمنع تراكم السوائل في الصمامات في معظم الحالات تتم مراقبة الحالة حتى يحتاج المريض إلى جراحة بديلة.

أعراض قلس الصمامات هي-

- تورم في القدمين والكاحلين.

- ضيق في التنفس.



صمام القلب

- إعياء.

- خفقان القلب.

- خفة الرأس.

ما الذي يسبب اضطراب صمامات القلب؟