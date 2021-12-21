شكرا لقرائتكم خبر عن مركز "فيكتور" الروسى يكشف صورًا جديدة لمتغير أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة "نوفوستى" الروسية مجموعة من الصور الخاصة بمتغير كورونا الجديد "أوميكرون" وذلك نقلًا عن مركز "فيكتور" الحكومي الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، التى قامت بدورها بتحليل السلالة الجديدة جيدًا إلى أن تسنى لها رؤيتها والتقاط صورًا لها بواسطة المجهر الإليكترونى.

من جانبها، أوضحت الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، أن مركز "فيكتور" الحكومي الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية نشر صورا لسلالة فيروس أوميكرون، وذلك فى بيان رسمى لها.

أضافت الهيئة الفيدرالية، في البيان الذى نشرته على موقعها الرسمى "تم في مختبرات مركز فيكتور نقل عدوى متحور أوميكرون لفيروس كورونا إلى مزرعة خلايا Vero E6، لدراسة خصائصه المورفولوجية، أي دراسته جيدًا من حيث الشكل والحجم وتحديد البنيات على السطح وما إلى ذلك".

وأوضح بيان الهيئة الفيدرالية الروسية أنه تم في اليوم السادس بعد نقل عدوى متغير أوميكرون فى مركز "فيكتور"، فصل الخلايا عن سطح القوارير الخاصة التي نمت فيها، وبعد تحضير العينة، تم وضع الخلايا في خليط من الراتنجات الايبوكسية، وتم عمل مقاطع رقيقة جدا من هذه الكتل لكي يصبح من الممكن مشاهدتها بالمجهر الإلكتروني، ومن ثم تمكن الخبراء من التقاط صور واضحة لمتغير أوميكرون.

وظهرت أول حالة إصابة بمتغير أوميكرون الجديد فى جنوب إفريقيا فى أواخر شهور نوفمبر الماضى، وحدد الأطباء بجنوب إفريقيا مجموعة من الأعراض الأولية لمتغير كورونا والتى تشمل، التعرق الليلي حتى فى حالة الطقس البارد، وحكة في الحلق، وآلام خفيفة في العضلات، وإرهاق شديد، وسعال جاف.



اوميكرون



صورة متغير اوميكرون