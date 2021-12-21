شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمراض شتوية تصيب الأطفال اعرفى أعراضها ..منها التهاب الحلق والسعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هيلين هارتلي، المتخصصة في طب الأطفال بالمملكة المتحدة، إن هناك خمسة أمراض شتوية شائعة لدى الأطفال، موضحة أن الإدراك وفهم أي قواعد وقيود خاصة بفيروس كورونا سيساعدك على حماية صحة عائلتك هذا الشتاء، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصحية مثل نظافة اليدين، والتباعد الاجتماعى للحفاظ على صحتك وكذلك صحة أطفالك، بحسب ما نشرته صحيفة " thesun" البريطانية.

1. التهاب القصيبات:

التهاب القصيبات هو حالة تنفسية تسببها عدوى فيروسية، وغالبًا ما تصيب الرضع والأطفال الصغار دون الثانية من العمر، وهو أكثر شيوعًا خلال أشهر الشتاء، ومن الممكن الإصابة بالتهاب القصيبات أكثر من مرة خلال نفس الموسم، يبدأ التهاب القصيبات بأعراض مثل أعراض نزلات البرد (انسداد أو سيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع) ، ولكن بعد ذلك يتطور إلى السعال والصفير وأحيانًا صعوبة التنفس.

التهاب القصيبات ليس خطيرًا بالنسبة لمعظم الأطفال، وسيتحسن طفلك في غضون أسبوعين، ومع ذلك ، إذا كانت درجة حرارتهم 38 درجة مئوية أو أعلى ، فإنهم يعانون من السبات العميق، أو يتغذون بأقل من نصف الكمية التي يتناولونها عادة، أو يعانون من صعوبة في التنفس، فيجب عليك طلب العناية الطبية العاجلة.

2 التهاب الحلق:

التهاب الحلق شائع طوال أشهر الشتاء، حيث ينتشر بسهولة في أي مكان تكون فيه مجموعات من الناس على اتصال وثيق، وبالنسبة للعديد من الأطفال، تميل الأعراض إلى الظهور فجأة إذا كنت مصابًا بالتهاب الحلق، فقد تعاني من آلام في الحلق (قد تشعر بألم أو حكة) ، وحمى ، وألم عند البلع.

يجب أن تتحدث إلى طبيبك إذا كان طفلك يعاني من التهاب في الحلق يستمر لأكثر من 48 ساعة إلى جانب الحمى ومشاكل البلع.

3. نوروفيروس:

نوروفيروس هو أحد الأسباب الرئيسية لالتهاب المعدة والأمعاء ، حيث تميل الأعراض إلى الظهور فجأة، وأكثرها شيوعًا هي الغثيان والقيء والإسهال المائي، تشنجات البطن شائعة أيضًا، ويمكن أن تسبب الحمى في بعض الأحيان.

على الرغم من أن الإسهال قد يستمر لفترة أطول قليلاً، إلا أنه يمكنك عادةً علاج نفسك أو طفلك في المنزل، عندما تكون لديك أعراض نوروفيروس، فأنت بحاجة إلى تعويض السوائل التي تفقدها لمنع الجفاف، بالنسبة لكل من البالغين والأطفال، فإن أفضل ما يمكنك فعله للمساعدة في التعافي هو شرب رشفات صغيرة متكررة من الماء.

4. التهابات الأذن:

التهابات الأذن تميل إلى الذروة في أشهر الشتاء، لذلك من المهم أن تكون على دراية بما يمكنك القيام به لتخفيف شعورك أنت أو طفلك، تميل أعراض التهاب الأذن إلى الظهور بشكل مفاجئ. وقد تعاني من ألم داخل الأذن ، وإفرازات من الأذن ، وصعوبة في السمع.

إذا كان لديك أطفال صغار ، فابحث عن فرك أو شد أذنهم ، وارتفاع درجة الحرارة وفقدان التوازن، كل هذه علامات على احتمال إصابة الأذن، لتخفيف الألم، يجب عليك تناول مسكنات الألم بانتظام، ووضع قطعة قماش دافئة على الأذن المصابة ، ومسح أي إفرازات من خارج الأذن.

5. السعال ونزلات البرد:

من الطبيعي أن تشعر بالقلق الآن بشأن السعال ونزلات البرد الشتوية، فهي شائعة جدًا عند الأطفال، خاصة خلال هذا الوقت من العام، معظم أمراض الجهاز التنفسي تحدث في الشتاء عندما يكون الأطفال في الداخل، وتنتشر الجراثيم بسهولة أكبر.

ظهور أعراض البرد يستغرق يومين، فإنها عادة ما تكون أسوأ في أول 2-3 أيام، مثل السعال وسيلان الأنف والاحتقان والعطس كلها علامات على نزلة برد.