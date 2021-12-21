شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للأمهات فى الشتاء لوقاية طفلك من الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأنفلونزا مرض تنفسي معدي يسببه عدوى فيروسية تصيب الرئتين والفم والحلق، وهي تختلف عن أنفلونزا المعدة التي تنتج عن فيروسات في الجهاز الهضمي، يمكن أن يؤدي السعال أو العطس أو لمس فمك أو عينيك أو أنفك إلى انتشار الجراثيم، يعد فيروس الأنفلونزا معديًا قبل 24 ساعة من ظهور الأعراض وبعد 5 إلى 7 أيام من مرض الشخص، وفقا لما نشره موقع " childrens".

نصائح للوقاية من الأنفلونزا للأطفال

الطريقة الأولى للوقاية من الأنفلونزا عند الأطفال هي التأكد من أن كل فرد في عائلتك (أكبر من 6 أشهر) يتلقى لقاح الأنفلونزا، فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها المساعدة في الوقاية من الأنفلونزا لدى الأطفال والحفاظ على صحة أسرتك خلال موسم الأنفلونزا:

مارس نظافة يديك جيدًا بالماء والصابون أو معقم اليدين

قم بتغطية أنفك وفمك عند السعال أو العطس

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، حيث تنتشر الجراثيم بهذه الطريقة

حاول تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى

ابق في المنزل بعيدًا عن المدرسة والعمل والمهمات عندما تكون مريضًا

نظف وعقم الأسطح

تشمل أعراض الأنفلونزا عند الأطفال ما يلي:

حمى ، قشعريرة محمومة أو تعرق

انسداد أو سيلان الأنف

التهاب الحلق

سعال

الصداع

آلام في العضلات أو الجسم

التعب والضعف

يعتبر القيء والإسهال أكثر شيوعًا لدى الأطفال منه لدى البالغين

متى تذهب إلى المستشفى بسبب الأنفلونزا:

إذا كان طفلك يعاني من أي من الأعراض التالية

صعوبة في التنفس

لا تستجيب أو لا تتفاعل

حمى مع طفح جلدي

القيء المفرط أو الشديد

لا تشرب السوائل

لون الجلد الأزرق أو الرمادي

جفاف الشفاه أو غرق العينين أو قلة التبول