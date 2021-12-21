شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عناصر غذائية تحميك وتقوى مناعتك فى برد الشتاء.. أبرزها شوربة الدجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشتاء هو الوقت المناسب لتناول الأطعمة والمشروبات الدافئة للتغلب على برودة الطقس خلال هذه الأشهر من كل عام، فهى لا تمنحك الدفء فحسب، بل تُشبع روحك وتمنحك الراحة والهدوء المطلوبين خلال فصل الشتاء، ويرصد التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا" الأطعمة والمشروبات التي تمنحك الراحة والهدوء بجانب الدفء المطلوب خلال أشهر الشتاء.

بذور السمسم

تناول بذور السمسم يمنحك الدفء اللازم وبشكل طبيعي لأنها مليئة بالدهون الجيدة، فمن المعروف أن هذه البذور غنية بالنحاس والحديد والزنك والفيتامينات المختلفة، هذه البذور جيدة جدًا لدرجة أنها يمكن أن تمنع الإصابة بالإنفلونزا فى الشتاء بينما تساعدك في بناء مناعة قوية.

الخضروات الورقية الخضراء

خلال موسم الشتاء، نحتاج إلى حماية إضافية لدرء العدوى بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، وبالتالي الحصول على حصص كافية من الخضار الورقية الخضراء مثل الخس والكابوتشا والسبانخ وغيرها، لتعزيز المناعة والحصول على الدفء مع الحفاظ على شعورك بالشبع أيضًا.

حليب الكركم

أطلق عليه اسم الحليب الذهبي أو حليب الكركم، فهو يوفر لك الدفء الذي تشتد الحاجة إليه في فصل الشتاء مع برودة الطقس، يُقترح أيضًا شرب هذا الحليب في الوقت قبل النوم للتخفيف من تصلب المفاصل وعسر الهضم والجيوب الأنفية الشتوية وحتى البرد والسعال الموسمي.

شوربة الدجاج

خلال فصل الشتاء البارد، يعتبر تناول وعاء شوربة الدجاج هو أفضل طعام يمكن تناوله للحصول على أقصى درجات الراحة والدفء، فهو يحتوى على جميع أنواع البهارات التي تولد حرارة في الجسم وبالتالي تزيد الشعور بالدفء.

الشاي الأخضر

نتطلع جميعًا لتناول المشروبات الساخنة في الشتاء لإراحة أنفسنا وللحصول على الدفء، وتناول الشاي الأخضر العشبي المصنوع من الريحان والزنجبيل والليمون، سيوفر لك راحة فورية من برد الشتاء القارس ويُعزز مناعتك أيضًا لمحاربة العدوى والأمراض الموسمية، يمكنك تناول هذا المشروب الساخن مرتين في اليوم.



الخضروات الورقية الخضراء



بذور السمسم