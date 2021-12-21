هل نحتاج إلى لقاح مخصص لـ”أوميكرون”؟!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنه ”لا توجد إجابة حتى الآن“ حول ما إذا كان المتحور الجديد ”أوميكرون“ المنتشر في الولايات المتحدة وأوروبا يتطلب لقاحا خاصا.

وأعلنت إيمير كوك للصحفيين، ”أؤكد أنه لا توجد إجابة حتى الآن على ما إذا كنا سنحتاج إلى لقاح خاص، بتركيبة مختلفة، لمكافحة هذا المتحور أو غيره“.

وأوضحت ”نحتاج إلى مزيد من البيانات حول تأثير المتحور على فعالية اللقاحات المعتمدة، وجمع المزيد من الأدلة“ حول كيفية استجابة اللقاحات الحالية لمنع الأشكال الحادة أو الخفيفة من المرض، علاوة على الاستشفاء والوفيات.

إلا أن كوك شددت على أنه مع وجود خمسة لقاحات وستة عقاقير ضد ”كوفيد-19“ قائلة ”نحن في وضع أقوى بكثير من العام الماضي“.

وأضافت كوك ”لدينا الكثير من الأدوات الإضافية بتصرفنا“، إذ وافق الاتحاد الأوروبي الإثنين، على استخدام لقاح خامس ضد كوفيد، وهو لقاح ”نوفافاكس“ الأمريكي، بعد تلقيه موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية.

وينتشر المتحور الجديد لفيروس كورونا بسرعة هائلة في الولايات المتحدة، حيث يهيمن الآن، وكذلك في أوروبا، لا سيما في المملكة المتحدة.

وفي إسرائيل التي سجلت إصابات بالمتحور الجديد وافق المشرعون، اليوم الثلاثاء، على إضافة 10 دول منها الولايات المتحدة، إلى ”القائمة الحمراء“ التي يمنع السفر إليها، وتشمل أكثر من 50 دولة، مع انتشار المتحوّر ”أوميكرون“ من ”كوفيد-19“.

وبحسب ”فرانس برس“، قالت رونيت غال المتحدثة باسم لجنة الدستور والعدالة والقانون بالكنيست: ”وافقت اللجنة أيضا على حظر السفر إلى إيطاليا وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا، اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء“.

على صعيد متصل، قال المدير التنفيذي لشركة ”موديرنا“ الأمريكية لتصنيع اللقاحات، ستيفن بانسل، إن الشركة لا تتوقع أي مشاكل في تطوير جرعة معززة من اللقاح ضد متحور ”أوميكرون“ من فيروس كورونا، ويمكنها أن تبدأ العمل في ذلك خلال بضعة الأسابيع المقبلة.

وتأمل شركة ”موديرنا“ أن تبدأ مع بداية العام الجديد، التجارب السريرية على اللقاح لمواجهة الانتشار السريع لمتحور ”أوميكرون“، ولكنها تركز الآن على عمل جرعات معززة من لقاحها الجديد (إم.آر.إن. إيه- 1237).