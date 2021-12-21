بيروت - نادين محمد -

يمكن اتباع برنامج غذائي لتخفيف الوزن لمدة شهر ان يساعد على خسارة ما لا يقل عن 10 كيلوغرمات. ومن المهم من اجل تحقيق هذا الهدف الالتزام بالوجبات التي يتضمنها. كذلك من المفيد جداً اتباع بعض القواعد الاساسية ومنها شرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يومياً والنوم لـ7 ساعات كحد ادنى في كل ليلة فضلاً عن ممارسة بعض التمارين الرياضية بانتظام. وهكذا يمكن تخسيس الوزن الزائد من دون الاحساس بالحرمان.

رجيم لمدة شهر لخسارة 10 كيلو



قبل تطبيق اي برنامج غذائي لتخفيف الوزن لمدة شهر، من المهم اولاً مراجعة الطبيب المعتمد في حال المعاناة من اي نوع من الامراض او تناول بعض الادوية.



الفطور



- يجب اولاً تناول كوبين من الماء الدافئ. فهذا يساعد الجسم على التخلص من السموم. كما انه يمنع حدوث الامساك ويحفز عملية حرق الدهون وتدفق الدم الى اعضاء الجسم.

- نصف كوب من حبوب الفطور مع نصف كوب من الحليب الخالي من الدسم وملعقة عسل صغيرة، كوب من الفواكه الموسمية.

- بيضة مسلوقة واحدة من دون ملح ويمكن اضافة البصل والطماطم اليها، كوب من الشاي الاخضر خال من السكر ومن اي نوع من انواع المحليات.



وجبة خفيفة



- يمكن تناولها عند الساعة 10 او 11 قبل الظهر وهي تساعد على الاحساس بالشبع وتمنع تناول المأكولات التي تحتوي على الدهون الضارة والسكريات قبل حلول موعد الغداء.

- حصة من الفواكه مثل الموز او البطيخ او البرتقال او العنب او التفاح او غيرها.

- كوب من الشاي الاخضر، 3 قطع من البسكويت غير المحشو والمخصص للرجيم، او كوب من خلاصة نباتية من دون سكر.



الغداء



- طبق من شوربة الخضار على ان يكون غنياً بالمكونات الصحية وخالياً من الدسم مع قطعة محمصة من الخبز الاسمر او المصنوع من الحبوب الكاملة.

- طبق صغير من البيض المسلوق او المقلي.

- طبق من السلطة يحتوي على الخس والخيار والقليل من زيت الزيتون والملح وعصير الليمون والنعناع المجفف.

- طبق صغير من الارز الاسمر المطهو على البخار.

وجبة خفيفة



تعتبر الوجبات الخفيفة عنصراً اساسياً من عناصر اي برنامج غذائي لتخفيف الوزن لمدة شهر لأنها تساعد على الشعور بالامتلاء الى ان يحين موعد الوجبة الاساسية التالية لها. وهكذا يمكن الامتناع عن تناول الاصناف التي تسبب زيادة الوزن.

- قبضة واحدة من المكسرات النيئة وغير المملحة.

- بيضة مسلوقة واحدة من دون ملح.

- كوب من عصير البرتقال الطبيعي الطازج.

العشاء



- طبق من شوربة الدجاج مع الشعيرية او الخضار على ان تكون خالية من الدهون.

- طبق من السلطة المشكلة الغنية بالمغذيات الاساسية.

- حبة بطاطا كبيرة مسلوقة من دون ملح مع القليل من زيت الزيتون. وبتطبيق هذه الخطة اليومية مع استبدال بعض المكونات بأخرى مماثلة لها صحية ومفيدة يمكن الاستفادة الى حد كبير من برنامج غذائي لتخفيف الوزن لمدة شهر.

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