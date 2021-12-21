شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على صحة عينيك وتحسن الرؤية؟.. تناول المكسرات والبذور والبرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير إحدى الدراسات إلى أن هناك بعض العناصر الغذائية قد تقلل من خطر تدهور صحة العين المرتبط بالعمر، حيث يؤدي تدهور البصر إلى ضبابية في الرؤية خاصة لدى كبار السن، والتي عادة ما يجب تصحيحها بالنظارات، ويمكن تحسينها أيضًا بواسطة النظام الغذائي، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

ولعل أحد العناصر الغذائية المفيدة لصحة العين وتحسين الرؤية، هى أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن العثور عليها في المكسرات.

ومن العناصر الغذائية الأخرى المفيدة الأخرى لصحة العين والرؤية، الأطعمة الغنية بفيتامينE ، المكسرات أيضًا مثل الجوز، والكاجو، والفول السوداني، والجوز البرازيلي.

وتعد البذور أيضا مصدرًا غنيا لكلًا من أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين E، وهي رائعة عندما يتعلق الأمر بتناول الوجبات الخفيفة، وتشمل بعض الأمثلة عليها بذور الشيا والكتان.

من جانبها، توصي جمعية البصريات الأمريكية (AOA) بتناول الحمضيات أيضًا لمحاربة تلف العين المرتبط بالعمر، حيث أن الفواكه الحمضية غنية بالفيتامينات E و C المضاد للأكسدة، مثل البرتقال واليوسفى والليمون.

ويلعب فيتامين A دورا أساسيا في تحسين الرؤية أيضًا، وهو مكون من بروتين يسمى رودوبسين يساعد الشبكية على امتصاص الضوء، ويعد الجزر مصدرًا رائعًا لفيتامين A، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة.

ويمكن أن تساعد العناصر الغذائية مثل الفيتامينات C وE في الوقاية من مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر، مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

ويمكن أن يساعدك النظام الغذائي المتوازن أيضًا في الحفاظ على وزن صحي، وتقليل احتمالات الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني، الذي يمكن أن يؤدي إلى العمى، كما يُنصح بالإقلاع عن التدخين لأنه أن يتسبب بتلف العصب البصري.