شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف تأثير تناول الزبادى فى خفض مستويات ضغط الدم المرتفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة جنوب أستراليا، عن أن إضافة الزبادي إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فحصت الدراسة الارتباط بين تناول الزبادي وضغط الدم وعوامل الخطر القلبية الوعائية، ووجدت أن الزبادي يرتبط بانخفاض ضغط الدم لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

على الصعيد العالمي، يعاني أكثر من مليار شخص من ارتفاع ضغط الدم، مما يعرضهم بشكل أكبر لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

الأمراض القلبية الوعائية هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، ففي الولايات المتحدة الأمريكية، يموت شخص واحد بسبب الأمراض القلبية الوعائية كل 36 ثانية، وفي أستراليا،يموت شخص بهذا المرض كل 12 دقيقة.

من جانبها، تقول الباحثة في جامعة UniSA، الدكتورة ألكسندرا ويد، إن هذه الدراسة تقدم دليلًا جديدًا يربط الزبادي بنتائج إيجابية لخفض ضغط الدم المرتفع، موضحة أن "ارتفاع ضغط الدم هو عامل الخطر الأول للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك من المهم أن نستمر في إيجاد طرق لخفضه وتنظيمه".

وأضافت الدكتورة ألكسندرا أن منتجات الألبان، وخاصة الزبادي، قد تكون قادرة على خفض ضغط الدم، لأنها تحتوى على مجموعة من المغذيات الدقيقة، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وكلها تساعد على تنظيم ضغط الدم.

يعتبر الزبادي من الأطعمة ذات قيمة غذائية عالية، لأنه يحتوي أيضًا على بكتيريا تعزز إفراز البروتينات التي تخفض ضغط الدم، حيث أظهرت هذه الدراسة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أن تناول الكميات حتى القليلة من الزبادي ترتبط بانخفاض ضغط الدم، أما بالنسبة لأولئك الذين تناولوا الزبادي بانتظام، كانت النتائج لديهم افضل مع قراءات ضغط الدم.