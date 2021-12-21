شكرا لقرائتكم خبر عن تقديرات الصحة العالمية..وفيات كورونا حول العالم بلغت 3.3 مليون شخص فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد له، إنه في يوليو من العام الماضي، لم يكن أحد منا يتخيل أنه بعد 18 شهرًا تقريبًا، سنظل في قبضة وباء كورونا.

وقال، لقد فقد أكثر من 3.3 مليون شخص حياتهم بسبب كورونا هذا العام، أكثر من الوفيات الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل مجتمعة في عام 2020، لايزال كورونا يودي بحياة حوالي 50 ألف شخص كل أسبوع، ناهيك عن الوفيات التي لم يتم الإبلاغ عنها وملايين الوفيات الزائدة الناجمة عن الاضطرابات في الخدمات الصحية الأساسية.

وقال، تواجه إفريقيا الآن موجة حادة من إصابات اوميكرون Omicron، قبل شهر واحد فقط، سجلت إفريقيا أقل عدد من الحالات في 18 شهرًا، في الأسبوع الماضي، سجلت رابع أكبر عدد من الحالات في أسبوع واحد حتى الآن.

يوجد الآن دليل ثابت على أن اوميكرون Omicron ينتشر بشكل أسرع من متغير دلتا، ومن الأرجح أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من كورونا يمكن أن يصابوا مرة أخرى.

وأضاف، ليس هناك شك في أن زيادة الاختلاط الاجتماعي خلال فترة الإجازة في العديد من البلدان سيؤدي إلى زيادة الحالات، وغمر النظم الصحية، ومزيد من الوفيات.

وأكد كلنا سئمنا من هذا الوباء، كل منا يريد قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة، كل واحد منا يريد العودة إلى طبيعته، لكن أسرع طريقة للقيام بذلك هي أن نتخذ جميعًا قادة وأفراد القرارات الصعبة التي يجب اتخاذها لحماية أنفسنا والآخرين،

في بعض الحالات، قد يعني ذلك إلغاء الأحداث أو تأخيرها.

وأضاف، من الأفضل الإلغاء الآن والاحتفال لاحقًا، بدلاً من الاحتفال الآن والحزن لاحقًا، مؤكدا أنه لا أحد منا يريد أن يكون هنا مرة أخرى في غضون 12 شهرًا، ويتحدث عن الفرص الضائعة، أو استمرار عدم المساواة، أو المتغيرات الجديدة، مضيفا، إذا أردنا إنهاء الوباء في العام المقبل، يجب علينا إنهاء عدم المساواة، من خلال ضمان تلقيح 70% من سكان كل بلد بحلول منتصف العام المقبل.

في الأسبوع الماضي، أصدرت منظمة الصحة العالمية قائمة استخدامات الطوارئ للقاح التاسع، التي أنتجها معهد Serum Institute في الهند بموجب ترخيص من نوفافاكس Novavax ، مؤكدا، إن هذا اللقاح الجديد هو جزء من محفظة كوفاكسCOVAX ، ونأمل أن يلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهدافنا التطعيمية العالمية.