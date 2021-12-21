شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الإصابة بمرض الصدفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصدفية واحدة من الأمراض الجلدية المنتشرة وتسبب ظهور بقع قشرية حمراء ومثيرة للحكة، غالبًا ما تظهر على الركبتين والمِرفَقين وجذع الجسم وفروة الرأس، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic تعد الصدفية مرضًا شائعًا طويل الأمد ولا علاج له، ويمر هذا المرض عبر دورات متفاوتة، حيث يحتد لبضعة أسابيع أو أشهر، ثم يهدأ لفترة أو يدخل في فترة سكون كما تتوفر علاجات لمساعدتك على التحكم في الأعراض، ويمكنك دمج عادات نمط الحياة واستراتيجيات التأقلم لمساعدتك على التعايش مع الصدفية بشكل أفضل.

ومن أعراض الصدفية

- بقع حمراء من الجلد مغطاة بقشور فضية سميكة.

- بقع صغيرة متقشرة (تظهر في الأطفال بشكل شائع).

- جلد جاف متشقق و قد ينزف أو يسبب الحكة.

- الحك أو الحرقان أو الوجع.

- أظافر سميكة أو بها حفر أو حواف.

- تورم المفاصل أو تيبسها.

تتفاوت حدة بقع الصدفية، فقد تأخذ شكل بقع قشرية قليلة تشبه قشرة الرأس، وقد تأخذ شكل طفح جلدي كبير يغطى مناطق واسعة، والمناطق الأكثر إصابة هي أسفل الظهر والمرفقين والركبتين والساقين وباطن القدمين وفروة الرأس والوجه والكفين.

يعتقد أن الصدفية مشكلة تصيب الجهاز المناعي وتتسبب في تجدد الجلد بمعدل أسرع من المعدل الطبيعي، في أكثر أنواع الصدفية شيوعًا، والمعروف باسم الصدفية اللويحية، ينتج عن هذا التبادل السريع للخلايا قشور وبقع حمراء.

ليس من الواضح تمامًا ما الذي يسبب الخلل الوظيفي للجهاز المناعي، يعتقد الباحثون أن العوامل الوراثية والبيئية تلعب دورًا في هذا الأمر. وهذه الحالة ليست مُعدِية.