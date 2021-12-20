تحليل يكشف عدد وفيات كوفيد التي كان ممكن تجنبها لو تمّ تطعيم الضحايا!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - وجد تحليل جديد أنّ ما يقرب من 168,000 من أصل 800,000 حالة وفاة كوفيد -19 في الولايات المتحدة كان من الممكن الوقاية منها بواسطة لقاحات كوفيد.

قامت مؤسسة عائلة كايزر(KFF) بتحليل بيانات الوفيات الناجمة عن كوفيد في الولايات المتحدة، ووجدت أنه كان من الممكن منع عشرات الآلاف من الوفيات خلال الأشهر الستة الماضية لو تم تطعيم الناس.

استخدموا معدل الوفيات بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، والذين يموتون أحياناً من الفيروس على الرغم من الندرة الإجمالية لذلك، وحسبوا عدد الأشخاص غير المطعمين الذين كانوا سيعيشون لو تلقوا اللقاح.

كان شهري أيلول وتشرين الأول دمويين بشكل خاص، حيث تم تسجيل 92800 حالة وفاة مجتمعة يمكن الوقاية منها.

سجلت الولايات المتحدة 800,000 حالة وفاة بكوفيد-19 هذا الأسبوع، وهي علامة فارقة في الوباء حتى الآن، حيث يمكن تجنب خُمسها بحسب فريق KFF.

جمع فريق مؤسسة KFF البيانات حتى نهاية تشرين الثاني، عندما تم تسجيل 780,561 حالة وفاة تُعزى إلى كوفيد.

أصبحت لقاحات كوفيد متاحة لأول مرة في الولايات المتحدة في كانون الأول 2020، على الرغم من أنّ الأشخاص الأكثر ضعفاً هم وحدهم المؤهلون للحصول على اللقاحات في البداية.

بمرور الوقت، اتسعت الأهلية ببطء، ويعتقد فريق مؤسسة KFF أنه بحلول كانون الثاني 2020، أتيحت الفرصة لكل شخص بالغ أمريكي للحصول على التطعيم الكامل، إذا أراد ذلك.

من كانون الثاني إلى كانون الأول 2021، توفي ما يقرب من 186500 أمريكياً بسبب فيروس كورونا.

قرر الباحثون أنّ 7100 من هؤلاء الأشخاص تم تطعيمهم، ومن خلال تحليل فعالية اللقاحات في منع الوفاة، قالوا أنّ 16100 شخصاً غير محصنين كانوا سيموتون حتى لو يتلقوا اللقاحات.

وهذا يترك 163300 شخصاً كان بإمكان منع وفاتهم لو اختاروا الحصول على التطعيم.

كان شهر أيلول هو الشهر الأكثر دموية، حيث توفي حوالي 58,700 أمريكياً بسبب الفيروس، وكان من الممكن تجنب 51,200 من هذه الوفيات، وفقاً لتحليل مؤسسة KFF.

خلال شهري آب وأيلول وتشرين الأول، حدثت 117,400 حالة وفاة كوفيد يمكن الوقاية منها.

حدث جزء كبير من مجموعة البيانات هذه قبل ظهور متغير أوميكرون في أواخر تشرين الثاني.

ولاحظ الباحثون أن “التطعيم الكامل”، وهي تلقي إما جرعتين من شركة فايزر أو موديرنا أو جرعة واحدة من لقاح Johnson & Johnson قد لا تكون فعالة ضد السلالة الجديدة، كما وجدت العديد من الدراسات.

أصدرت كل من فايزر وموديرنا بيانات تظهر أنّ اللقاحات أقل فعالية ضد السلالة الجديدة، ولكنّ الجرعة الثالثة المعززة يمكن أن تساعد في إعادة إنشاء بعض مستوى من الحماية.

كما وجدت دراسة في جنوب أفريقيا نشرت يوم الأربعاء أنّ جرعات اللقاح توفر حماية قليلة أو معدومة على الإطلاق ضد السلالة الجديدة.

حتى أنّ مسؤولي الصحة، بمن فيهم الدكتور أنتوني فوسي، وهو كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، قالوا الأسبوع الماضي أنّ تعريف ‘التطعيم الكامل’ سيتغير في النهاية ليشمل فقط الأشخاص الذين تلقوا معزز كوفيد-19.

حالياً، فقط 16 في المائة من الأمريكيين تلقوا جرعة معززة، وهذا يترك الغالبية العظمى من البلاد عرضة للمتحور الجديد.

تظهر البيانات المبكرة أنّ المتحور قد لا يسبب عدوى شديدة مثل السلالات السابقة للفيروس، وهي علامة واعدة للمضي قدماً.

كما وجد فريق البحث في مؤسسة KFF أنّ كوفيد-19 كان السبب الرئيسي الثالث لوفاة الأمريكيين الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل 1110 شخصاً في الولايات المتحدة كل يوم.

إنّ أمراض القلب، التي تسببت في حوالي 2,088 حالة وفاة يومياً، والسرطان، 1,640 حالة وفاة يومياً، قتلت الأمريكيين أكثر من كوفيد في تشرين الثاني.

على الرغم من الوفيات العديدة التي حدثت خلال الصيف، إلا أنّ الفيروس لم يتولى أبداً منصب القاتل الرئيسي للأمريكيين.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تجاوزت الولايات المتحدة 800,000 حالة وفاة بسبب كوفيد -19 و50 مليون حالة إجمالية منذ بدء الوباء في مارس 2020.