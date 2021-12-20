شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائى أمراض الصدر بباريس: العالم يتأهب لموجة سادسة من كورونا بسبب أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أنطوان أشقر، أخصائي الأمراض الصدرية والتنفسية بباريس، إن العالم الآن في قلب الموجة الخامسة من متحور دلتا، ويتأهب العالم لاستقبال موجة سادسة بسبب متحور أوميكرون، مشيرا إلى أن كثافة انتشار أوميكرون بمعدل من 12 إلى 13 مرة عن باقي المتحورات، يعني أن قدرته على الانتشار كبيرة للغاية وتتسبب في الضغط على المستشفيات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي القاضي ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "لهذه الأسباب أوروبا تتجه نحو جرعة تحفيزية، وفي باريس، هناك اتجاه أن تتقدم الحكومة للبرلمان خلال الأسبوعين المقبلين، لتبديل الشهادة الصحية، بشهادة تطعيم، حيث أن الشهادة الصحية مبنية على 3 أشياء، وهي اللقاح والشفاء من الفيروس، واختبار الفيروس، أما الآن، الشهادة الخاصة بالتطعيم، تعتمد على التلقيح فقط".

وقال: "أوميكرون بسبب انتشاره السريع، يمكن أن يؤدي إلى عوارض قد تؤدي إلى دخول المستشفى أو عدم الدخول، ولكن يبدو أن أعراضه أقل خطرا من أعراض متحور دلتا، ولابد على كل الدول أن تسرع وتيرة التلقيحات لأن الشخص الملقح هو أقل عرضة للأعراض الصعبة التي تتسبب فيها متحورات كورونا".