شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: فصيلة دم معينة يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الخرف أحد أكثر الحالات الصحية المعرفية المنهكة، وهو مصطلح شامل يستخدم لحالة تتميز بعدم القدرة على التفكير وأداء الأنشطة اليومية. تتضمن أعراضًا اجتماعية تجعل البقاء على قيد الحياة أمرًا صعبًا ؛ أحد أكثر أشكال الخرف شيوعًا هو مرض الزهايمر.

على الرغم من أن النظام الغذائي والوراثة غالبًا ما يتم إلقاء اللوم عليها في مخاطر الإصابة بالخرف، فقد كشفت الأبحاث العلمية مؤخرًا أن فصيلة دم معينة يمكن أن تضاعف تقريبًا من خطر إصابة المريض بالخرف.

فصيلة الدم التي قد تزيد من خطر إصابتك بالخرف

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Neurology ، تم التأكيد على أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم AB هم أكثر عرضة بنسبة 82 % لتطوير مشاكل الذاكرة والتفكير المتعلقة بالخرف.

إلى جانب فصيلة الدم ، كشفت الدراسات أيضًا عن عوامل الخطر الرئيسية الأخرى للتدهور المعرفي والخرف:

مستوى دهون عالي الدهون

داء السكري

ضغط دم مرتفع

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحدد أنواع الدم أيضًا خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفقًا للعديد من الدراسات، ولكن هذا التأثير يحتاج إلى مزيد من البحث للتحقق من صحته.

السبب وراء هذا الخطر

قد يعتقد المرء كيف تؤثر فصيلة دم معينة على خطر الإصابة بالخرف، ومع ذلك ، هناك بروتينات متأصلة تصنع الفارق، ويكون لدى الأشخاص الذين يعانون من النوع AB مستويات أعلى من نفس النوع وهو ما يرتبط بخطر الإصابة بالخرف.

إلى جانب الخرف ، يمكن لفصيلة الدم من فصيلة AB أن تعرض الشخص لخطر الإصابة بالحالات التالية:

سرطان البنكرياس

سرطان المعدة

COVID-19 شديد ، مصحوب بأعراض

أعراض الخرف وعوامل الخطر

حالة شائعة بشكل متزايد هذه الأيام ، يتم تشخيص الخرف في الغالب عند الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا ويأتي مع الأعراض التالية: