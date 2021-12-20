شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: عام 2022 يجب أن يكون عام انتهاء جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية: نحتاج لتعاون الصين لمعرفة أصل كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت منظمة الصحة العالمية: عام 2022 يجب أن يكون عام انتهاء جائحة كورونا.

وقبلها أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هناك أدلة تثبت أن متحور أوميكرون ينتشر أسرع من سلالة دلتا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، كشف الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، يتميز متحور أوميكرون بطفرات جينية بالسطح الخارجى وهو بروتين سبايك، ويتميز بسرعة الانتشار مقارنة بالمتحور دلتا.

وقال خلال فيديو تم بثه عبر موقع "فيس بوك" لشرق المتوسط، إنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم التعرف عن تفاصيل أكثر عن هذا المتحور، موضحًا أن المنظمة أصبح لديها تجارب سابقة للتعامل مع كورونا.

وأشار إلى أن إغلاق ووقف حالة الطيران لبعض الدول التى انتشر فيها أوميكرون قد يؤخر وصول المتحور أوميكرون، ولكن لا تمنعه، مؤكدًا ضرورة سير الرحلات وعدم الإغلاق لأن ذلك يسهل من حركة النقل، ونقل العينات، ويؤثر البلدان فى مختلف الأمور الاقتصادية والاجتماعية.