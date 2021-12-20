شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح صحية مهمة لحمايتك خلال التقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تقلبات شديدة في الطقس، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، وأيضًا سقوط الأمطار، ونشوب الرياح والأتربة، ولذا يجب توخي الحذر وتجنب التعرض بشكل مباشر للطقس البارد.

ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "ديلي ميل وهيلث لاين"، بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها خلال تقلبات الطقس، ومنها:

- علي مرضي الجيوب الأنفية وأصحاب حساسية الصدر غلق جميع النوافذ التي يمكن للأتربة الدخول من خلالها، مع ضرورة أخذ الأدوية الخاصة بهم.

- في حالة نشوب الرياح بشكل شديد يجب تجنب الوقوف تحت الأشجار والأعمدة الكهربائية، حتي لا تتعرض لسقوطها.

- ابتعد عن الوقوف بجوار الأعمدة الكهربائية عند سقوط المطر، حتي لا تتعرض للإصابة بساحق كهربائي.

- من أهم النصائح التي يجب اتباعها هي الإكثار من تناول السوائل الساخنة طوال اليوم، والماء لتجنب حدوث جفاف بالجسم.

- الاهتمام بارتداء الملابس الثقيلة عند النزول من المنزل، وذلك لتجنب التعرض لبرودة في الجسم، التي تزد من شعورك وإصابتك بنزلات البرد الشديد.

- الإكثار من تناول الخضراوات الفواكه، لأنها تمد الجسم بالطاقة، وأيضا تساهم بشكل كبير في الشعور بالتدفئة.