شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفحوصات اللازمة لاكتشاف جرثومة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرثومة المعدة من أبرز المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون وتسبب ألم شديد فى البطن والتهابات وعدم القدرة على تناول الطعام مع الشعور المستمر بالغثيان، وحسب ما ذكره موقع healthline، قد يكون سبب الاصابة بجرثومة المعدة هو تناول الشراب أو الطعام الملوث.

وضمن سلسلة موضوعات أطمن على نفسك فهناك بعض الاختبارات التى تكشف عن جرثومة المعدة ومنها:

يمكن تشخيص الحلزونية البوابية من خلال خزعات (عينات) من جدار المعدة المأخوذة خلال تحقيق يعرف بالتنظير الداخلي أو تنظير المعدة، وأثناء تنظير المعدة يتم تمرير أنبوب مرن صغير من خلال الفم ، أسفل المريء وإلى المعدة ، مما يسمح للطبيب بمشاهدة المريء والاثني عشر والمعدة، و يمكن إزالة قطعة صغيرة من بطانة المعدة ثم اختبارها بحثًا عن بكتيريا الملوية البوابية، و يتم إجراء تنظير المعدة عادةً تحت تأثير مهدئ خفيف ويجب ألا يسبب أكثر من إزعاج طفيف.

يمكن أيضًا تشخيص وجود بكتيريا الملوية البوابية بطريقة أبسط من خلال اختبار التنفس، يستخدم اختبار التنفس قدرة الحلزونية البوابية على إنتاج إنزيم يسمى اليورياز، والذي لا يوجد عادة في معدة الإنسان.

يجب على الشخص الذي يخضع لاختبار التنفس فقط أن يبتلع كبسولة ، أو يشرب سائلاً يحتوي على كمية صغيرة من مادة مشعة ، وبعد حوالي 10 دقائق ، ينفخ في بالون و يتم بعد ذلك إغلاق البالون واختبار محتوياته لاحقًا في المختبر.

إذا كانت بكتيريا الحلزونية البوابية موجودة في المعدة ، فستحدث بعض التغييرات في محتويات الكبسولة والتي يمكن التعرف عليها من عينة التنفس، وكمية النشاط الإشعاعي في الكبسولة المستخدمة في هذا الاختبار منخفضة للغاية ، وهي تقريبًا نفس الكمية التي يتعرض لها كل واحد منا بشكل طبيعي خلال 12 ساعة من الحياة اليومية.

غالبًا ما يستخدم اختبار التنفس بعد أن يخضع الشخص للعلاج بالمضادات الحيوية ، للتأكد من أن المضادات الحيوية قد قضت على بكتيريا الملوية البوابية، تتوفر العديد من الاختبارات الأخرى لتشخيص وجود الحلزونية البوابية. سيقرر طبيبك الاختبار الأنسب لك ومنها

- فحص الدم

هناك فحص دم يكتشف الأجسام المضادة التي ينتجها جسمك ضد الملوية البوابية ، إذا كنت مصابًا.

-عينة من الفضلات

يمكن اختبار عينات الفضلات بحثًا عن وجود مستضدات (بروتينات أجنبية) مرتبطة بعدوى الملوية البوابية، عادة ما يستخدم هذا النوع من الاختبارات لاختبار بكتيريا الملوية البوابية عند الأطفال.